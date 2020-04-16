Хейли Болдуин устроила сексуальную фотосессию дома: кадры взбудоражили сеть
Одна из самых популярных американских моделей Хейли Болдуин и на карантине не забывает о своем блоге. Специально для фанатов жена Джастина Бибера устроила сексуальную фотосессию, первые фото которой уже опубликовала на своей странице.
Как известно, Хейли Болдуин и Джастин Бибер самоизолировались на время пандемии коронавируса в элитном особняке Лос-Анджелеса. Однако паре не приходится скучать: ежедневно звезды придумывают все новые развлечения и делятся с поклонниками эффектными кадрами.
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На этот раз будоражить сеть взялась знаменитая манекенщица. В сети Хейли Болдуин опубликовала сексуальные фотографии в купальнике. Для импровизированной съемки она выбрала брендовое серое бикини с необычным принтом. Обольстительный образ Хейли дополнила очками, собранными волосами в пучок и украшениями.
Сексуальная Хейли Болдуин на карантине/ Instagram / @haileybieber
Интересно, что модель с легкостью показала, что соблазнительные кадры можно сделать и на фоне обычной белой стены. А вот автором жарких кадров, подозреваем, был муж Хейли Болдуин – певец Джастин Бибер.
Хейли Болдуин / Instagram / @haileybieber
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