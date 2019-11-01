Хеллоуин-2019: какие шокирующие и неожиданные образы выбрали звезды в вечер "всех святых" – фото

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Хеллоуин-2019: костюмы звезд
Хеллоуин-2019: костюмы звезд / Коллаж: LifeStyle 24, фото из соцсетей

Один из самых грандиозных праздников осени отгремел в ночь с 31 октября на 1 ноября по всему миру. Звезды еще задолго до главной даты примеряли разные костюмы и не боялись становиться принцессами мира Disney, любимыми кумирами и хоррор-героями.

Самые богатые звезды Голливуда и не только поражали фанатов своими костюмами еще за несколько дней до Хеллоуина. К примеру, Кайли Дженнер стала волшебной русалкой Ариэль, а ее дочь Сторми примерила миниверсию эпатажного образа мамы для Met Gala-2019. Актриса Элизабет Хёрли на одной из вечеринок показала себя в костюме Умы Турман из фильма "Убить Билла", а вот соблазнительница-модель Эшли Грэм надела образ знаменитой Джессики Рэббит.

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Роскошные вечеринки, украшения домов на "миллионы", вкусная еда и тыквы – всем этим полнилась инстаграм-лента звезд ночью. Что они подготовили в Геловинську ночь для своих фанатов и родных – смотрите в нашей фотоподборке.

Образы звезд на Хеллоуин-2019

Модель Хайди Клум

Неоспоримой королевой нынешнего праздника, как и во все предыдущие годы, стала Хайди Клум. Для одной из вечеринок она надела невероятно жуткий костюм, который фанаты трактуют по-разному. Кто-то говорит, что это образ Франкенштейна, кто-то, что это зомби женщина, а кто-то, что Хайди стала пришельцем. Ее любимый Том Каулитц в то же время стал астронавтом с изуродованным телом и скафандром.

Геловін 2019
Хайди Клум и Том Каулитц / Getty Images

Модель Винни Харлоу в образе Мэрилин Монро

Геловін 2019 Геловін 2019

 

Миллиардерка Кайли Дженнер в образе русалки Ариэль

Геловін 2019

Светская львица Хлои Кардашьян в образе Стервелла Де Виль из фильма "101 далматинец"

Геловін 2019

Модель Белла Хадид в образе героя мультфильма "Флинтстоуны"

Геловін 2019

Певица Майли Сайрус и ее новый возлюбленный Коди Симпсон

Геловін 2019 Геловін 2019

 

Звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян в образе ковбойки и Вампиры

Геловін 2019

Геловін 2019 Геловін 2019

 

Светская львица Ким Кардашьян в образе сексуальной "Блондинки в законе"

Геловін 2019

Модель Кайя Гербер 

Геловін 2019

Семья блогера Кьяры Ферраньи в костюмах Пикачу

Геловін 2019

Актриса Люси Бойнтон

Геловін 2019

Актриса Джессика Честейн в образе Джокера

Геловін 2019

Сын актрисы Евы Лонгории

Геловін 2019

Семья певицы Pink

Геловін 2019

Певица Cardi B

Геловін 2019

Артистка Ариана Гранде

Геловін 2019

Модель Деми Роуз в образе куклы Барби

Геловін 2019

Дочь Ким Кардашьян (слева) и дочь Кортни Кардашьян (в центре)

геловін 2019

Футболист Дэвид Бэкхем с детьми

геловін 2019

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Теги: LifeStyle Хэллоуин Кайя Гербер Кьяра Ферраньи Винни Харлоу Деми Роуз Хлои Кардашян Кортни Кардашян Ким Кардашян Кайли Дженнер Голливуд Мода Стиль и мода Хайди Клум Белла Хадид Ариана Гранде Ева Лонгория Cardi B
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