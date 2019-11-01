Хеллоуин-2019: какие шокирующие и неожиданные образы выбрали звезды в вечер "всех святых" – фото
Один из самых грандиозных праздников осени отгремел в ночь с 31 октября на 1 ноября по всему миру. Звезды еще задолго до главной даты примеряли разные костюмы и не боялись становиться принцессами мира Disney, любимыми кумирами и хоррор-героями.
Самые богатые звезды Голливуда и не только поражали фанатов своими костюмами еще за несколько дней до Хеллоуина. К примеру, Кайли Дженнер стала волшебной русалкой Ариэль, а ее дочь Сторми примерила миниверсию эпатажного образа мамы для Met Gala-2019. Актриса Элизабет Хёрли на одной из вечеринок показала себя в костюме Умы Турман из фильма "Убить Билла", а вот соблазнительница-модель Эшли Грэм надела образ знаменитой Джессики Рэббит.
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Роскошные вечеринки, украшения домов на "миллионы", вкусная еда и тыквы – всем этим полнилась инстаграм-лента звезд ночью. Что они подготовили в Геловинську ночь для своих фанатов и родных – смотрите в нашей фотоподборке.
Образы звезд на Хеллоуин-2019
Модель Хайди Клум
Неоспоримой королевой нынешнего праздника, как и во все предыдущие годы, стала Хайди Клум. Для одной из вечеринок она надела невероятно жуткий костюм, который фанаты трактуют по-разному. Кто-то говорит, что это образ Франкенштейна, кто-то, что это зомби женщина, а кто-то, что Хайди стала пришельцем. Ее любимый Том Каулитц в то же время стал астронавтом с изуродованным телом и скафандром.
Хайди Клум и Том Каулитц / Getty Images
Модель Винни Харлоу в образе Мэрилин Монро
Миллиардерка Кайли Дженнер в образе русалки Ариэль
Светская львица Хлои Кардашьян в образе Стервелла Де Виль из фильма "101 далматинец"
Модель Белла Хадид в образе героя мультфильма "Флинтстоуны"
Певица Майли Сайрус и ее новый возлюбленный Коди Симпсон
Звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян в образе ковбойки и Вампиры
Светская львица Ким Кардашьян в образе сексуальной "Блондинки в законе"
Модель Кайя Гербер
Семья блогера Кьяры Ферраньи в костюмах Пикачу
Актриса Люси Бойнтон
Актриса Джессика Честейн в образе Джокера
Сын актрисы Евы Лонгории
Семья певицы Pink
Певица Cardi B
Артистка Ариана Гранде
Модель Деми Роуз в образе куклы Барби
Дочь Ким Кардашьян (слева) и дочь Кортни Кардашьян (в центре)
Футболист Дэвид Бэкхем с детьми