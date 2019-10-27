Хеллоуин-2019: звезда "Сплетницы" Эд Вествик очаровал фанаток снимком с тыквой

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Эд Вествик
Эд Вествик / www.gettyimages.com

Британский актер Эд Вествик, сыгравший одного из самых популярных главных героев в сериале "Сплетница" – Чака Басса, показал свою подготовку к Хеллоуину-2019, который отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Актер, за которым в социальных сетях следят более 5,7 миллиона поклонников, опубликовал новый снимок на своей странице в инстаграме.

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Холостяк Эд Вествик взбудоражил воображение своих поклонниц снимком, на котором он позирует с хеллоуинской тыквой. Звезда прямо смотрит в камеру на фоне ночного неба.

В течение нескольких часов публикация Вествика собрала около 500 тысяч лайков, а также более 5 тысяч комментариев. "Люблю тебя", "Какой привлекательный", "Горячий", "Влюблена в тебя", "Счастливого Хеллоуина", – пишут фанатки под фото.

Ед Вествік
Эд Вествик / Instagram / @edwestwick


Эд Вествик готовится к Хеллоуину / Instagram / @edwestwick

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Голливуд
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