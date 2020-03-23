Hermes и Chanel из-за коронавируса закрыли фабрики на карантин

Руководства одних из самых популярных мировых домов мод приняли решение закрыть свои фабрики на карантин, чтобы предотвратить массовое распространение коронавируса среди работников. Исключением стал лишь один завод Hermes, где организовали изготовление дезинфицирующих гелей для рук.

Коронавирус заставил весь мир остановиться. Отменили культурные события, остановили строительства, закрыли фабрики и заводы. Дома моды также не стали исключениями и придерживаются установленных правил безопасности. Chanel закрыли своей фабрики в Италии, Франции и Швейцарии. Hermes объявили карантин на всех предприятиях, кроме Vaudreuil, где производят антисептики.

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Бренд Chanel продолжит выплачивать заработную плату всем работникам компании во время карантина.

Согласно последним распоряжениям правительства мы приняли решение закрыть все свои производственные площадки во Франции, Италии и Швейцарии, а также перестать выпускать новые коллекции Haute Couture, pret-a-porter и ювелирных изделий. Это решение было принято с целью сохранения общественного здоровья, заботы о безопасности и благополучии наших сотрудников и клиентов,

– отметил представитель бренда.

Hermes закрыли 42 завода во Франции.

Согласно распоряжению правительства мы закрыли все наши магазины во Франции, а также в некоторых других европейских странах и Америке. Чтобы защитить наших сотрудников, мы также приняли решение закрыть все производственные площадки во Франции до 30 марта,

– рассказал Аксель Дюма, генеральный директор Hermès.

Отметим, по состоянию на 23 марта в мире зафиксировано почти 344 000 случаев заражения коронавирусом. Почти 15 000 человек умерли, почти 100 000 выздоровели. Людей призывают самоизолироваться, чтобы уменьшить риск заражения.



Правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала