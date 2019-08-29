Higher Love: вышел современный клип на песню легендарной Уитни Хьюстон

Уитни Хьюстон умерла 7 лет назад, в феврале 2012 года. А норвежский диджей Kygo создал современную кавер-версию и представил видеоклип на песню "Higher Love" с голосом легендарной певицы.

Оригинал песни "Higher Love" был выпущен в 1986 году, а через четыре года Хьюстон записала собственную версию. Уитни спела композицию в 1990 году, когда ездила с туром по стране, но много сторонников никогда не слышали ее в исполнении певицы.

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В 2019 году компания и звукозаписывающая студия RCA Records, к которой отошли авторские права на произведения после смерти Хьюстон, решили создать новую композицию. Этим занялся диджей Kygo, который пытался добиться того, чтобы песня звучала так, как ее исполнила бы сама Уитни Хьюстон, добавив туда свой стиль.

27 августа вышел официальный видеоклип Kygo и Уитни Хьюстон на песню Higher Love. В нем изображены зажигательные танцы девушек, которые одеты в спортивную одежду в стиле 80-х.

Kygo и Уитни Хьюстон – Higher Love: смотрите видеоклип

Интересно то, что в комментариях в YouTube пользователи в сети написали немало комплиментов обольстительному ролику. Однако на странице самой Уитни Хьюстон поклонники выступили категорически против, массово заявляя, что певица никогда не сняла бы такой сексуальный ролик на свои песни.

"Этот ремикс и видео никогда не касались почтения и сохранения наследия Уитни", "Уитни не одевалась так. Она всегда была прикрытой и стильной", "Это видео не нравится мне, Уитни никогда не хотела бы видеть свою музыку в порно-видео, как это", " Higher Love – песня о Боге. Уитни обращалась к Богу. Уитни никогда не использовала секс, чтобы продать свою музыку... это недопустимо и это не Уитни", – пишут фанаты Хьюстон в комментариях.

Что известно о смерти Уитни Хьюстон?Певица умерла в феврале 2012 года при загадочных обстоятельствах. Ее тело нашли в номере отеля в Лос-Анджелесе. В 2015 году ее единственная дочь Бобби Кристина Браун умерла в больнице на 23-м году жизни. С декабря 2014 года девушка была в коме. Правоохранители подозревают, что к смерти Бобби Кристины причастен ее гражданский муж Ник Гордон.



Наследие певицы Уитни Хьюстон, который оценивали в 20 миллионов долларов, перешел матери певицы и ее двум братьям.