Хилари Дафф обвиняют в секс-торговле детьми: детали скандала

Знаменитая американская актриса и певица Хилари Дафф оказалась в центре скандала. После того, как она опубликовала снимок своего сына в сети, то подверглась осуждению пользователей. Что стало причиной обвинений – читайте в материале 24 канала.

Хилари Дафф, воспитывающая двоих детей, попала в центр скандала после того, как опубликовала снимок своего сына. Пользователи сети в негодовании и обвиняют знаменитость в секс-торговле детьми. Она решила отреагировать на подобные сообщения и отметила, что они являются отвратительными. Соответствующее сообщение опубликовала на личной странице в твиттере.

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Почему Хилари Дафф обвиняют в секс-торговле детьми?

На страницах издания The Blast говорится о том, что звездную мамочку раскритиковали после того, как она распространила на своей инстаграм-страничке фотографию, на которой был изображен ее оголенный 8-летний сын Лука. Он лежал на кровати среди фотографий.

После того, как в сторону 32-летней актрисы стали поступать обвинения, она удалила скандальный кадр. Однако пользователи сети отмечали, что это не просто семейный снимок, и начали обвинять знаменитость в секс-торговле детьми. Мол, она продает откровенные фотографии своего сына педофилам.

Реакция Хилари Дафф

Дафф не смолчала и ответила всем, кто писал подобные комментарии.Она назвала такие слухи отвратительными.

Сейчас всем скучно, понимаю. Но на самом деле – это отвратительно. Тому, кто придумал и бросил во Вселенную этот мусор, стоит отдохнуть от своего телефона или найти себе какое-то хобби,

– написала в публикации Дафф.

Everyone bored af right now I know..but this is actually disgusting..... whoever dreamed this one up and put this garbage into the universe should take a break from their damn phone. Maybe get a hobby — Hilary Duff (@HilaryDuff) May 23, 2020

Что известно о детях Хилари Дафф?

В 2007 году Хилари Дафф начала встречаться с хоккеистом Майком Камри. Через три года пара поженилась, а в 2012 году у них родился сын Лука. Однако после четырех лет супружеской жизни Хилари подала на развод. В 2018 году Дафф родила дочь Бэнкс Вайолет Беир от своего гражданского мужа Мэттью Коми. Известно, что влюбленные обручились год назад.