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Хилари Дафф кардинально сменила имидж: как теперь выглядит артистка

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Хилари Дафф сменила имидж / Instagram / @hilaryduff

Американская певица и актриса Хилари Дафф решилась на кардинальные изменения имиджа. Она перекрасила волосы в синий цвет и сделала новую стрижку.

Подготовка к большим религиозным праздникам часто вдохновляет людей на особые эксперименты с имиджем. Так, в канун Пасхи Хилари Дафф решилась покрасить волосы в синий цвет.

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Свой обновленный имидж 32-летняя Хиллари показала в сети, чем шокировала всех поклонников. Певица еще и укоротила длину волос и лишилась привычных кудрей.

Много подписчиков блога подумали, что это запоздалая шутка на 1 апреля. Однако уже в инстаграм-сторис Хилари Дафф подтвердила, что таки изменилась до неузнаваемости. "Да!"– отметила она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Hilary Duff (@hilaryduff)

Однако пока взволнованные сторонники еще не засыпают страницу артистки сообщениями, она поспешила объяснить, что это временный цвет волос. Хилари Дафф пользовалась краской, которая смоется за несколько раз. Поэтому уже вскоре фанаты увидят артистку в привычном образе блондинки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Hilary Duff (@hilaryduff)

 

Кто такая Хилари Дафф?
Это знаменитая американская певица и актриса, которая была на пике популярности в 2000-х годах. Хилари Дафф сыграла в фильмах "История Золушки", "Агент Коди Бэнкс", "Материальные девушки", "Оптом дешевле", "Кадет Келли", "Идеальный муж", "Красота и портфель" и др.

Относительно личной жизни, то звезда была замужем за хоккеистом Майком Комри. С ним Хиллари воспитывала сына Луку. Однако в 2016 году пара решила расстаться. Уже через год Хилари Дафф возобновила отношения с музыкантом Мэтью Запятой. Влюбленные пошли к алтарю после рождения дочери.

Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости США Красота
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