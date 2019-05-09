Хилари Дафф обручилась с отцом своего второго ребенка: фото
31-летняя американская певица и актриса Хилари Дафф, которая родила второго ребенка 25 октября от Мэттью Коми, обручилась с мужчиной.
Об этом Хилари сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав счастливые снимки с любимым.
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"Он спросил меня, хочу ли я быть его женой", – прокомментировала фото актриса.
Добавим, актриса родила 25 октября 2018 года девочку, которую назвала Бэнкс Вайолет Беир, от мужчины Мэттью Коми. Маленькая Бэнкс стала первым совместным ребенком влюбленных.
Хилари Дафф и Мэттью Кома / Instagram / @hilaryduff
В 2012 году Дафф впервые стала мамой. Ее первенцем стал мальчик Лука Круз от экс-возлюбленного Майка Комри.
Хилари Дафф и Мэттью Кома / Instagram / @hilaryduff
Что интересно, во время второй беременности Хилари Дафф откровенно заявила, что "беременность – это ад", поскольку ее тело увеличивается. Однако, по словам певицы, она счастлива быть мамой.
Кто такая Хилари Дафф?Известная американская певица и актриса, получившая мировую славу в двухтысячных годах. Хилари активно развивала свою карьеру в Голливуде: звезда сыграла в фильмах "История Золушки", "Агент Коди Бэнкс", "Реальные девочки", "Оптом дешевле", "Кадет Келли", "Идеальный мужчина", "Бизнес ради любви" и др. Что касается личной жизни, то Дафф воспитывает 6-летнего сына Луку от первого брака с хоккеистом Майком Комри. В 2016 году супруги решили развестись, а в декабре 2017 года Хилари Дафф возобновила отношения с экс-бойфрендом – музыкантом Мэтью Комой. Для звездной пары это будет первый общий ребенок.