Хилари Дафф показала, как подросла ее 2-месячная дочь: трогательные фото

31-летняя американская певица и актриса Хилари Дафф, которая родила второго ребенка 25 октября, не стесняется публиковать фотографии своей дочери и рассказывать о ней поклонникам в социальных сетях.

Новые фото Хилари опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: Кьяра Ферраньи сходила с 9-месячным сыном в спа: забавные фото

Актриса родила девочку, которую назвала Бэнкс Вайолет Беир, от мужа Мэттью Коми. Маленькая Бэнкс стала первым общим ребенком супругов. В 2012 году Дафф стала впервые мамой. Ее первенцем стал мальчик Лука Круз от экс-возлюбленного Майка Комри.

На черно-белом снимке звездная мама позирует с детьми на улице и нежно обнимает своих малышей.

"Эти дети приносят всю радость", – подписала Хилари.



Хилари Дафф с детьми / Instagram / @hilaryduff



Лука и Бэнкс / Instagram / @hilaryduff



Дочь Хилари Дафф / Instagram / @hilaryduff



Дочь Хилари Дафф / Instagram / @hilaryduff



Дочь Хилари Дафф / Instagram / @hilaryduff

О беременности американской артистки стало известно еще в начале лета. Тогда она откровенно рассказала, что ожидает появление девочки. Впоследствии Хилари Дафф заявила, что "беременность – это ад", поскольку ее тело стало больше. Однако, по словам певицы, она счастлива быть мамой.

Кто такая Хилари Дафф?

Известная американская певица и актриса, которая получила мировую славу в 2000-ых годах. Хилари активно развивала свою карьеру в Голливуде: звезда сыграла в фильмах "История Золушки", "Агент Коди Бэнкс", "Материальные девушки", "Оптом дешевле", "Кадет Келли", "Идеальный муж", "Красота и портфель" и др. Что касается личной жизни, то Хилари Дафф воспитывает 6-летнего сына Луку от первого брака с хоккеистом Майком Комри. В 2016 году супруги решили расстаться, а в декабре 2017 года Хилари Дафф возобновила отношения с экс-бойфрендом – музыкантом Мэтью Комой. Для звездной пары это будет первый общий ребенок.