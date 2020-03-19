Хип-хоп певица Marcelle представила трек о коронавирусе
Пандемия коронавируса приносит не только отмененные концерты, панику и смерть, но и вдохновляет на новые музыкальные произведения. Так, украинская хип-хоп исполнительница Marcelle представила свой первый украиноязычный трек, который посвятила этой болезни.
Коронавирус поражает различные сферы человеческой жизни, в том числе и шоу-бизнес. Уже несколько артистов дали онлайн-концерты, а также начинают появляться композиции, посвященные пандемии. Первым стал сингл певицы Marcelle #CORONAVIRUS.
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Исполнительница написала песню под влиянием паники вокруг темы коронавируса. В ней переосмысливается все то, что происходит с нами сейчас. Она призывает мыть руки и беречь себя.
Планировала отдохнуть после студийной работы и улететь на отдых. В последний момент из-за закрытия границ отменили мое путешествие. Во время очередной поездки в супермаркет начала наблюдать картину, как в панике люди скупают макароны и туалетную бумагу. На основании этого решила написать трек. CORONAVIRUS пришел ко мне через 2 часа после супермаркета. И уже сейчас он должен прийти в ваши уши,
– рассказала автор.
Marcelle – #CORONAVIRUS: слушайте песню онлайн
Marcelle – #CORONAVIRUS: текст песни
Порожні вулиці столиці, лише черги в аптеці
Та черги в крамниці, живемо, як в фортеці,
Всім уже не весело, та вчорашні скептики
Скуповують маски, ліки, антисептики.
Вчора тобі було смішно, а сьогодні - лячно,
Всі були успішні, та надто необачні.
Сіють страх по містах, по країнах - паніку.
Паніку, паніку, паніку, як було на "Титаніку".
Коронавірусу байдуже – 30 чи 60,
Косить він усіх підряд, як маленьких поросят.
В тебе день народження? Скоро 18?
Чи воно відбудеться – знає COVID-19.
Припев:
Карані, карані карантином, карані коронавірусом,
Що то за вірус? Корона- корона- коронавірус.
Скільки нам іще лишилось, скільки нас лишилось.
Якщо ти не хочеш в цьому році стати пилом, хоч і милим, але лише (лише) пилом -
Мийте руки! Мийте руки, су*и, з милом!
Найстрашніша корона, з понад усіх корон,
Вона пропонує людям тільки труни, та не трон,
Всі забули про роботу, друзів та про сон,
Треба бігти в супермаркет та купити макарон.
Молоді вовки й вовчиці налітають на полиці,
Депутати та зірки всі скупили сірники,
Краще в будь-якому разі не виходити на двір,
Ми за волю, ми за мир - скупим гречку та папір.
Припев.
Чи застану день - перемоги чи поразки?
Чи розкажу я колись своїм дітям казку?
Як закрили кордони, як змінили закони,
Як закінчились відмазки, закінчились маски,
Чи є місце у палатах - запитай людей в халатах,
Знаю, виживуть не всі, сподіваюсь, що багато.
Ось такий 20-ий рік, тут життя - не свято,
Ось така весна, ось така весна, малята.
Кіна не буде, дивіться фільми чорно-білі,
Усі - підозрілі, сіли на автомобілі,
Спочатку була епідемія, потім - пандемія,
Найжахливіше в Італії - mama Mia!
Поки хтось питає: що робити, хто винен?
Заражені клітини сягнули України,
Між країнами стіна, статистика сумна,
Чи це третя світова війна, або чума?
Что известно о певице Marcelle?Marcelle – R&B и хип-хоп проект, который был создан совсем недавно. Долгое время исполнительница жила в США, где вдохновлялась местной культурой, а когда вернулась на родину, то приняла решение начать собственную карьеру.