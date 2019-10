"Хищные птицы", "Бонд 25", "Мулан" и другие: 10 самых ожидаемых фильмов 2020 года

В 2019 году вышло немало взрывных фильмов, среди которых "Однажды в Голливуде", "Паразиты", "Король Лев" и другие. Казалось бы, чем может удивить кинематограф в следующем году? Но в сети уже появился список самых ожидаемых премьер 2020 года.

Лонг-лист ожидаемых фильмов грядущего 2020 года появился на странице издания Rotten Tomatoes. Он состоит из 52 взрывных лент, которых иностранные кинематографы готовятся представить фанатам уже совсем скоро.

Среди премьер фильмы в жанрах ужасы, экшн, комедия, фантастика, боевики и другие популярные категории. Поэтому все фанаты, от мала до велика, найдут себе что-то по душе. Редакция LifeStyle 24 выбрала десять фильмов, которые по нашему мнению, украинские фанаты ждут больше всего.

10 самых ожидаемых фильмов 2020 года

1. "Плохие парни 3" или "Плохие парни навсегда" (Bad Boys For Life)

Премьера фильма "Плохие парни 3" в Украине запланирована на 23 января 2020 года.

Смотреть трейлер к фильму "Плохие парни 3": видео

2. "Хищные Птицы (и фантастическая Харли Квинн)" (Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn)

Премьера фильма "Хищные птицы" в Украине запланирована на 6 февраля 2020 года.

Смотреть трейлер к фильму "Хищные птицы": видео

3. "Кингс Мэн" или "Kingsman: Люди короля" (The King's Man)

Премьера фильма "Кингс Мэн" в Украине запланирована на 13 февраля 2020 года.

Смотреть трейлер к фильму "Кингс Мэн": видео

4. "Вперед" (Onward)

Премьера анимационного фильма "Вперед" в Украине запланирована на 5 марта 2020 года.

Смотреть трейлер к мультфильму "Вперед": видео

5. "Годзилла против Конга" (Godzilla vs. Kong)

Премьера фильма "Годзилла против Конга" в Украине запланирована на 12 марта 2020 года.

Смотреть трейлер к фильму "Годзилла против Конга": видео

6. Мулан (Mulan)

Премьера фильма "Мулан" в Украине запланирована на 26 марта 2020 года.

Смотреть трейлер к фильму "Мулан": видео

7. "Киборг" (Cyborg)

Премьера фильма "Киборг" в Украине запланирована на 2 апреля 2020 года.

Смотреть трейлер к фильму "Киборг": видео

8. "Бонд 25" или "Не время умирать" (No Time to Die)

Премьера фильма "Бонд 25" в Украине запланирована на 9 апреля 2020 года.

Смотреть трейлер к фильму "Бонд 25": видео

9. "Форсаж 9" (Fast and Furious 9) (2020)

Премьера фильма "Форсаж 9" в Украине запланирована на 21 мая 2020 года.

Смотреть трейлер к фильму "Форсаж 9": видео

10. "Морбиус" (Morbius)

Премьера фильма "Морбиус" в Украине запланирована на 30 июля 2020 года.

Смотреть трейлер к фильму "Морбиус": видео