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"Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)": девчачий Дэдпул на минималках

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"Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)" / IMDb

DC-шные хищные птицы (и даже любимая зрителями подруга Джокера) не взлетели, оказавшись где-то в том же месте, что и "Отряд самоубийц".

Warner Bros оказались в неудобной ситуации в 2016-м: их "Отряд самоубийц" вышел неудачным и раскритикованным "ниже плинтуса" фильмом, который одновременно принес немалые прибыли. Снимать продолжение – это как стрелять себе в ногу, но бросить затею с таким финансовым потенциалом тоже жалко. Поэтому, вооружившись данными о любви зрителей к Харли Квинн, студия дала добро на съемки женской версии Suicide Squad, с феминизмом и эмансипацией – чтобы трендово.

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Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін)
"Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)": официальный кадр из фильма / IMDb

В любом случае, от Джокера с лицом Джареда Лето надо было избавиться и забыть из-за очевидных Хоакин-фениксовских причин. Другие персонажи "Отряда самоубийц" были настолько бледными, что даже не запомнились. Такой команде "Мстителей" никогда не переплюнуть. А вот Харли Квинн стала любимицей публики и хэллоуинским костюмом большинства девушек во всем мире (по крайней мере, в 2016-м). Поэтому ее эвакуировали в "Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)", который стоило назвать "Показушница Харли Квинн (и лоховатые благодетельницы, как она их сама и назвала)".

Итак, Квинн и Джокер разбежались. То есть, козляра выгнал беднягу, и она преодолевает стресс привычными девчачьими методами: подрывает химзавод, напивается, покупает свою квартиру и поселяется там с гиеной по имени Брюс (назвала в честь красавчика Уэйна, ага). Оказывается, что половина Готэма мечтала убить госпожу Квинн, но держались в стороне из-за страха перед ее бывшим. А поскольку безумная парочка распалась, вето на убийство Харли больше не действует.

Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін)
"Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)": официальный кадр из фильма / IMDb

Вторая сюжетная линия, которая вплетена в разборки Харли против всего мира, касается маленькой карманной воровки, которая случайно украла необходимый всем драгоценный камень. В смеси получаем Харли с камнем, двойную мишень, на которую все охотятся.

Где здесь хищные птицы? Собственно, они не особо делают погоду, но берут массовкой. В команду входят: Черная Канарейка, дочь той самой Черной Канарейки; коп-алкоголичка Рене Монтойя; Охотница, в народе – Стрела Смерти и мишень для издевательств; вышеупомянутая малолетняя воровка Кассандра Кейн. Внимание зрителей на себя перетягивает госпожа Квинн, а также ей принадлежит закадровый голос, который комментирует события в течение всего фильма. Историю рассказывает сама Харли и делает это так, как ей захочется. Фильм очевидно пытается повторить формулу "Дэдпула", чем только подчеркивает доминантную роль конкурента Marvel.

Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін)
"Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)": официальный кадр из фильма / IMDb

В режиссерское кресло посадили Кэти Янь, которая до сих пор сняла только один малоизвестный полнометражный фильм. А под конец, "птичек" отдали на досъемку и обработку команде "Джона Вика" (нет, драки и экшен они не исправили, как вы могли понадеяться). Но фильм получился ярким, по-идиотски жестоким, несерьезным и осознанно абсурдным.

Об антагонисте много говорить не хочется, так как Роман Сайонис, он же Черная Маска, он же Юэн Макгрегор – топ неудачник среди злодеев DC. Персонаж похож на недалекую чопорную истеричку, которая никак не справится с группкой женщин. Жестокость и зло в нескольких моментах проявляется, но почему-то так и погибает в зародыше. Можно сказать, что негодяя в "Хищных птичках" нет. Робби переигрывает в роли Харли Квинн. Между ней и Хоакином Фениксом с его Джокером огромная пропасть. Может потому Джокер и покинул Харли – не сошлись мировоззрениями.

Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін)
"Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)": официальный кадр из фильма / IMDb

Так что, в DC снова не получилось. "Хищные птицы" пополнят собой список предшественника "Отряда самоубийц", а также провальных "Бэтмена против Супермена" и "Лиги справедливости". Но, как говорит опыт, факт, что кино плохое, не является достаточной причиной для финансового провала, поэтому у Харли Квинн есть все шансы заработать деньжат. С логической же точки зрения, лучшее, что есть в этом фильме – гиена Брюс и сэндвич с сыром, беконом и яйцом.

Рейтинг фильма на IMDb – 6,8. Смотреть позволяют только совершеннолетним.

Смотрите трейлер фильма "Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)" онлайн:

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Автор: Юлія Ліпенцева
Теги: LifeStyle Кино Публикации Статьи Голливуд Новости LifeStyle Марго Робби
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