"Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)": девчачий Дэдпул на минималках

DC-шные хищные птицы (и даже любимая зрителями подруга Джокера) не взлетели, оказавшись где-то в том же месте, что и "Отряд самоубийц".

Warner Bros оказались в неудобной ситуации в 2016-м: их "Отряд самоубийц" вышел неудачным и раскритикованным "ниже плинтуса" фильмом, который одновременно принес немалые прибыли. Снимать продолжение – это как стрелять себе в ногу, но бросить затею с таким финансовым потенциалом тоже жалко. Поэтому, вооружившись данными о любви зрителей к Харли Квинн, студия дала добро на съемки женской версии Suicide Squad, с феминизмом и эмансипацией – чтобы трендово.

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"Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)": официальный кадр из фильма / IMDb

В любом случае, от Джокера с лицом Джареда Лето надо было избавиться и забыть из-за очевидных Хоакин-фениксовских причин. Другие персонажи "Отряда самоубийц" были настолько бледными, что даже не запомнились. Такой команде "Мстителей" никогда не переплюнуть. А вот Харли Квинн стала любимицей публики и хэллоуинским костюмом большинства девушек во всем мире (по крайней мере, в 2016-м). Поэтому ее эвакуировали в "Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)", который стоило назвать "Показушница Харли Квинн (и лоховатые благодетельницы, как она их сама и назвала)".

Итак, Квинн и Джокер разбежались. То есть, козляра выгнал беднягу, и она преодолевает стресс привычными девчачьими методами: подрывает химзавод, напивается, покупает свою квартиру и поселяется там с гиеной по имени Брюс (назвала в честь красавчика Уэйна, ага). Оказывается, что половина Готэма мечтала убить госпожу Квинн, но держались в стороне из-за страха перед ее бывшим. А поскольку безумная парочка распалась, вето на убийство Харли больше не действует.



"Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)": официальный кадр из фильма / IMDb

Вторая сюжетная линия, которая вплетена в разборки Харли против всего мира, касается маленькой карманной воровки, которая случайно украла необходимый всем драгоценный камень. В смеси получаем Харли с камнем, двойную мишень, на которую все охотятся.

Где здесь хищные птицы? Собственно, они не особо делают погоду, но берут массовкой. В команду входят: Черная Канарейка, дочь той самой Черной Канарейки; коп-алкоголичка Рене Монтойя; Охотница, в народе – Стрела Смерти и мишень для издевательств; вышеупомянутая малолетняя воровка Кассандра Кейн. Внимание зрителей на себя перетягивает госпожа Квинн, а также ей принадлежит закадровый голос, который комментирует события в течение всего фильма. Историю рассказывает сама Харли и делает это так, как ей захочется. Фильм очевидно пытается повторить формулу "Дэдпула", чем только подчеркивает доминантную роль конкурента Marvel.



"Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)": официальный кадр из фильма / IMDb

В режиссерское кресло посадили Кэти Янь, которая до сих пор сняла только один малоизвестный полнометражный фильм. А под конец, "птичек" отдали на досъемку и обработку команде "Джона Вика" (нет, драки и экшен они не исправили, как вы могли понадеяться). Но фильм получился ярким, по-идиотски жестоким, несерьезным и осознанно абсурдным.

Об антагонисте много говорить не хочется, так как Роман Сайонис, он же Черная Маска, он же Юэн Макгрегор – топ неудачник среди злодеев DC. Персонаж похож на недалекую чопорную истеричку, которая никак не справится с группкой женщин. Жестокость и зло в нескольких моментах проявляется, но почему-то так и погибает в зародыше. Можно сказать, что негодяя в "Хищных птичках" нет. Робби переигрывает в роли Харли Квинн. Между ней и Хоакином Фениксом с его Джокером огромная пропасть. Может потому Джокер и покинул Харли – не сошлись мировоззрениями.



"Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)": официальный кадр из фильма / IMDb

Так что, в DC снова не получилось. "Хищные птицы" пополнят собой список предшественника "Отряда самоубийц", а также провальных "Бэтмена против Супермена" и "Лиги справедливости". Но, как говорит опыт, факт, что кино плохое, не является достаточной причиной для финансового провала, поэтому у Харли Квинн есть все шансы заработать деньжат. С логической же точки зрения, лучшее, что есть в этом фильме – гиена Брюс и сэндвич с сыром, беконом и яйцом.

Рейтинг фильма на IMDb – 6,8. Смотреть позволяют только совершеннолетним.

Смотрите трейлер фильма "Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)" онлайн:

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