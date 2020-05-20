Хит Бритни Спирс стал лучшим дебютным синглом всех времен

Известная американская певица и обладательница Грэмми Бритни Спирс получила очередную награду. Ее хит Baby One More Time признан лучшим дебютным синглом всех времен.

Бритни Спирс за время своей музыкальной карьеры успела стать любимицей миллионов. Ее треки звучат в разных уголках планеты, фанаты мечтают о встрече со своим кумиром. В начале творческого пути исполнительницу называли несовершеннолетним поп-идолом последних лет и подростковой королевой рок-н-ролла. Теперь издание Rolling Stone признало ее работу лучшим дебютным синглом. Об этом артистка сообщила на личной странице в Твиттере.

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Издание опубликовало список, состоящий из ста самых успешных дебютных синглов. Первое место в этом рейтинге занимает трек Бритни Спирс Baby One More Time, который певица презентовала в 1998 году.

Number ONE ??!!? Thank you @RollingStone …. what an honor !!!!!! https://t.co/GnFH7Mqxjn — Britney Spears (@britneyspears) May 19, 2020

Премьера первой песни Бритни состоялась тогда, когда ей было 16 лет. С тех пор клип набрал почти 500 миллионов просмотров на ютубе.

Бритни Спирс – Baby One More Time: смотрите видео онлайн

В сотню лучших вошли всемирно известные треки, которые можно услышать во многих странах мира и они до сих пор остаются популярными. Предлагаем посмотреть видеоработы на несколько синглов, которые также признаны лидерами всех времен.

Jackson 5 – I Want You Back: смотрите видео онлайн

Sex Pistols – Anarchy in the U.K.: смотрите видео онлайн

Run DMC – Sucker MC's/It's Like That: смотрите видео онлайн

Чак Беррі – Maybellene: смотрите видео онлайн