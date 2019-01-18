Хит Насти Каменских вошел в Топ-25 танцевальных треков мира: интересные детали

Украинская певица Настя Каменских активно пропагандирует свою музыку за рубежом. На днях звезда похвасталась значительным достижением – ее песня "Peligroso" второй раз вошла в Топ-25 танцевальных треков мира.

Как известно, Настя Каменских всего за несколько месяцев выучила испанский язык. Украинская артистка впервые представила свою песню "Peligroso" в США, где приняла участие в десятках радио- и телеэфирах.

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Такая плодотворная работа Насти Каменских принесла ей немалый успех. Именно ее хит вошел в Топ-25 танцевальных треков мира по версии Billboard. Авторы чарта оценивали популярность треков за январь 2019 года. песня Насти Каменских "Peligroso" оказались на 24 ступени. Первую же строчку 15-ый раз подряд занял Ромео Сантос с песней "Centavito".

Друзья, песня "Peligroso" снова в топ-чарте Billboard! Это идеальное начало года,

– с гордостью написала Настя Каменских в своем блоге.

Стоит отметить, что сейчас звезда находится в США. В поездку она отправилась вместе с украинским продюсером и экс-коллегой по дуэту Потапом. Паре приписывают романтические отношения, однако пока они игнорируют все слухи в СМИ и сети..

Смотрите клип к песне Насти Каменских "Peligroso": видео​