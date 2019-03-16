Хит "Плакала" зазвучал по-новому: группа KAZKA презентовала новые ремиксы

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Группа KAZKA представила новый ремикс
Группа KAZKA представила новый ремикс / Instagram / @kazka.band

Популярная украинская группа KAZKA представила ремиксы на их хит "Плакала", которые записали вместе с одним из известнейших мировых диджеев R3hab (Фадиль Эль Гуль).

Новый ремикс на двух языках – украинском и английском – появился на официальном YouTube-канале группы KAZKA в пятницу, 15 марта.

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Танцуйте, будто камер нет! Слушайте "Плакала" и "CRY", будто никогда не слышали. Премьера сразу двух ремиксов супер крутого R3hab на наши треки,
– заявила группа на странице в Instagram.

KAZKA — PLAKALA [with R3HAB]: слушайте ремикс на украинском языке

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

 

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Музыка KAZKA
Источник: LifeStyle 24
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