Хит Тины Кароль объединил украинцев на карантине: киевляне спели песню с балконов

.Поклонники Тины Кароль в очередной раз доказали, что музыка объединяет людей в самые сложные времена. Киевляне одного из жилых кварталов устроили настоящий концерт со своих балконов. Вместе они спели песню "Украина – это ты", автором которой является популярная певица

Если ранее в сети распространялись видео, на которых итальянцы, оставшиеся в самоизоляции, устраивают настоящие концерты с балконов собственных квартир, то теперь инициативу подхватили украинцы и продемонстрировали национальную сплоченность. Жители Соломенского района столицы выполнили патриотический хит популярной певицы Тины Кароль "Украина – это ты".

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Киевляне заранее договорились о том, какая песня и в какое время зазвучит на весь жилой квартал. Фантастическое видео сплоченности украинцев не обошла вниманием и сама автор Тина Кароль. Такой поступок не оставил звезду равнодушной и в очередной раз доказал, что музыка всегда сопровождает и вдохновляет в самые критические моменты.

Люди поют песню Тины Кароль "Украина – это ты", поддерживая друг друга в сложные времена изоляции,

– презентовала видео певица на личной странице в фейсбуке.

Поклонники Тины Кароль не стали скупиться на комплименты в социальных сетях. Фаны убеждают, что своим творчеством исполнительница всегда объединяла людей: "Это уже не просто песня, а народный гимн, который объединяет и который поют от малого до великого", "Круто. Запомнится надолго", "Это народная любовь".

По состоянию на 22 апреля в Украине подтвердили 6 592 случаев заражения коронавирусом. За сутки обнаружили 467 новых случаев инфицирования. К сожалению, 174 инфицированных пациента умерли. Сегодня Кабмин продлил карантин до 11 мая, ведь пик эпидемии COVID-19 в Украине ожидается в период с 3 по 8 мая. В то же время правительство планирует смягчить ряд ограничительных мер.



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