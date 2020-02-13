Хиты Iron Maiden прозвучат в Киеве

15 февраля в Киеве состоится уникальный концерт группы Blood Brothers, посвященный 40-летию первого альбома легендарной британской группы Iron Maiden.

Украинский Blood Brothers – официальный трибьют группы Iron Maiden. Ребята уже сыграли более 700 концертов в 20-ти странах. Фанаты называют их "самой сумасшедшей версией" Iron Maiden в Европе. Команда Blood Brothers строит декорации, использует театральные костюмы и максимально качественно и точно воспроизводит шоу свои старших британских братьев. Именно поэтому Blood Brothers играли на разогреве у экс-вокалистов Iron Maiden Блейза Бейли и Пола Диянно на концерте в Киеве.

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В 2020 году Blood Brothers посвятят все концерты 40-й годовщины Iron Maiden, поэтому фанаты услышат на выступлениях (в частности, в эту субботу в Киеве) легендарные хиты Remember Tomorrow, Prowler, Running Free... Кроме того, в сет-лист войдут композиции на военно-историческую тематику – Aces High, The Trooper, Paschendale…

Blood Brothers – The Trooper (Iron Maiden cover): смотрите видео

Каждый год мы меняем концепцию и сет-лист, – рассказал в интервью накануне концерта в Киеве лидер Blood Brothers Сергей Нєфат. – Если в 2019-м мы играли весь альбом Brave New World, то в этом году будем играть все 9 песен с дебютной пластинки Iron Maiden, которой исполняется 40 лет. Но параллельно мы развиваем шоу с военными песнями. Поэтому наш сет будет меняться от концерта к концерту.

После выступления в украинской столице группа Blood Brothers начнет большой европейский тур – ребят уже ждут Польша, Чехия, Австрия, Швейцария и Германия. В общем-37 городов!



Blood Brothers – "младшие братья" Iron Maiden

В завершение – смотрите фоторепортаж, как Blood Brothers зажигали на предыдущем концерте в Киеве.

Кто такие Iron Maiden?

Легендарная британская группа. Основан в 1975 году и выступает ныне. Один из самых популярных групп в стиле хэви-металл и пионер "Новой волны британского тяжелого металла". Iron Maiden продали более 110 миллионов альбомов во всем мире. В Украине Iron Maiden, несмотря на свою бешеную популярность, не выступали ни разу.