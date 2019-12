Хиты "Queen" прозвучат в исполнении симфонического оркестра Украины

40 талантливых артистов прошли сложнейший кастинг от легенды рок-н-ролла, чтобы стать частью лучшего симфонического спектакля "Queen Rock and Symphonic show". В исполнении четырех вокалистов и мощной рок-группы из Великобритании оживет множество выдающихся композиций. В Украину музыканты приедут в апреле следующего года.

В прошлом году зрители всего мира прониклись историей становления и успеха легендарного "Queen". Однако теперь и меломаны могут услышать вживую восстановленные хиты, которые до сих пор не сходят с уст. Телеканал ВВС еще в 2000 году создал сверхуспешный концерт "Queen Rock and Symphonic show", который собрал аншлаги в Австралии, Японии, США и Европе. Весной украинцы могут почувствовать драйв и мощную энергетику хитов "Queen".

Читайте также: Звезда блюз-рока Бет Харт посетит Киев с новым альбомом

Артистов в это шоу утверждал cам Брайан Мэй – знаменитый бас-гитарист "Queen", чье имя занесено в Зал славы рок-н-ролла. Автор неоспоримых хитов лично отобрал более 40 талантливых артистов, которые готовы воссоздать незабываемую магию звучание культового коллектива.



Симфонический спектакль "Queen Rock and Symphonic show"

Важный элемент "Queen Rock and Symphonic show" – симфоническое сопровождение. Воспроизводить оригинальные концертные аранжировки и эклектичность звучания музыкантам поможет Национальный заслуженный академический симфонический оркестр Украины под руководством главного дирижера Владимира Сиренко.

Во время шоу прозвучат самые громкие хиты "Queen": "Bohemian Rhapsody", "We Are The Champions", "Do not Stop Me Now", "Radio Ga Ga" и многие другие.



Симфонический спектакль "Queen Rock and Symphonic show"

Украинцы смогут насладиться этой музыкальной феерией уже 10 апреля в Дворце Украина.