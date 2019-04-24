"Хэллбой": черти что на большом экране

На десятилетие папа подарил ему ствол и отправил в лес охотиться на троллей.

"Хеллбой" снова вышел на экраны после двух фильмов в 2004 и 2008-м, которые снял Гильермо дель Торо. Финансовый успех ни одна из частей не имела, поэтому историю парня из ада решили перезапустить, в надежде на улучшение результата среди зрителей. Нужен ли кому-то был этот перезапуск? Выглядит, что нет.

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"Хеллбой" 2019: официальный кадр из фильма

В общих настроениях кино про Хэллбоя ничего не изменилось: центральный персонаж далек от типичного супергероя и трудно предсказать, когда ему надоест убивать дружбанов по аду. Если у Дель Торо было стильно, то здесь все максимально детализировано неприятно и, не побоимся этого слова, противно. В новом "Хеллбое" жестокость прямая, тупая и не обоснованная. То есть, смотреть это с удовольствием могут либо фанаты, либо ценители фонтанов крови и Отрубок/проламываний/отрываний всех возможных частей тела. Еще одна характеристика, которая подойдет фильма о Хэллбое — он смелый, даже наглый в своей сути и подаче.

В режиссерское кресло на этот раз сел эксперт по хоррор Нил Маршалл. Моментами создатели перегибают с неприятными картинками, портя этим впечатление многим зрителям. Небольшой спойлер: поцелуй Бабы Яги — это зрелище, которое лучше вообще не показывать на большом экране. По крайней мере тем, кто любит визуальную красоту. В конце концов, это банально неприятно смотреть любому, кто имеет глаза.

Продолжая тему визуальной части "Хеллбоя", то порой кино напоминает не самую новую компьютерную игру, а не современное кино. Это, конечно, может вносить изюминку, но оценит ее лишь небольшая часть зрителей.

Что хуже всего, Хеллбою будто нет что предложить, кроме той истории, которую мы уже и так все знаем. Хотя создатели старались: тут И Король Артур с Мерлином приплетен, и вампиры есть, и нацисты, и орки с троллями... Но все невпопад. Вот кого в этой истории можно понять, так это порубленную на куски и разбросанной по миру бессмертную женщину, которой надоело валяться сотнями лет в ящиках, не имея возможности собраться вместе.

В истории парня из ада есть потенциал, но на этот раз он остался уставшим в крови врагов. Логично, рейтинг ленты – 18+. Но даже взрослые не выдерживают бунтарского духа Нила Маршалла – рейтинг ленты на IMDb – 5,4. Если же говорить о критиках, то те встретили ленту еще худшими оценками. Это именно та категория кино, которую называют "на любителя".

"Хеллбой": Смотреть трейлер фильма онлайн

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