53-летняя американская актриса после трех браков и многочисленных романов одинока уже три года. Всего несколько месяцев назад Хэлли Берри убеждала, что не хочет начинать новые отношения. Однако, похоже, звезда все же не устояла перед чувствами, ведь показала романтическое фото с предполагаемым бойфрендом.

На днях на личной странице в инстаграме Хэлли Берри опубликовала новое фото. Актриса показала, что воскресное утро провела не одна. На фотографии она нежилась в постели с мужчиной, который, как успели предположить в сети и прессе, стал ее бойфрендом. Звезда не стала демонстрировать лицо избранника, сфотографировав только ножки.

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"Воскресные забавы", – лаконично подписала Хэлли Берри интригующий кадр. Интерес к ее личной жизни только подогрели голливудские коллеги актрисы Лина Вейт, Синтия Эриво, супермодель Наоми Кэмпбелл и другие, которые оставили смайлики сердец в комментариях.

Личная жизнь Хэлли Берри

53-летняя актриса была официально замужем трижды – с бийсболистом Дэвидом Джастисом, автором песен Эриком Бенетом и актером Оливье Мартинезом, в браке с которым родился 6-летний сын звезды Масе. С манекенщиком Габриэлем Обри Берри находилась в гражданском браке и родила от него первенца – 12-летнюю дочь Нахлу Ариэлу.

После развода в 2016 году актриса закрутила роман с музыкантом Алексом Да Кидом, который быстро закончился. Последние три года она была одинока и уверяла, что не спешит с новым романом. Сейчас звезда посвящает время детям и себе, наслаждаясь жизнью. Она заверила, что завяжет отношения только с тем, кто ей точно подходит. Похоже, такой человек появился быстрее, чем ожидала Хэлли Берри.