Хэлли Берри рассказала, как едва не погибла на съемках фильма о Джеймсе Бонде
Голливудская актриса Хэлли Берри, сыгравшая роль соблазнительного агента в фильме "Умри, но не сейчас", рассказала о деталях съемок. В одной из сцен звезда едва не погибла, а спас ее "агент 007", которого сыграл Пирс Броснан.
Об этом Хэлли Берри откровенно рассказала в популярном шоу Джимми Фэллона, которое во время пандемии выходит на его ютуб-канале. Актриса призналась, что во время съемок фильма о Джеймсе Бонде произошел инцидент, который едва не стоил ей жизни.
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По сюжету, молодая агент помогала харизматичному коллеге спасти мир от очередного злодея. Однако во время своей миссии она влюбилась в Джеймса Бонда и хотела его соблазнить. Для этого Хэлли Берри использовала финики: актриса должна была эротично есть их, не сводя глаз с Пирса Броснана. Однако шутка коллеги настолько рассмешила ее, что звезда едва не подавилась. Спас актрису Пирс Броснан.
"Я должна была выглядеть сексуально, эротично поедая финик и пытаясь соблазнить Пирса. Но вместо этого я начала задыхаться, и ему пришлось использовать на мне прием Геймлиха! Хорошо, что он знал, как это делать. Он спас мне жизнь", – рассказала Берри.
Хэлли Берри в фильме о Джеймсе Бонде / IMDb
Но несмотря на неприятный инцидент в фильме "Умри, но не сейчас" хватало сексуальных сцен. Чего только стоит выход Хэлли Берри в желтом купальнике. Эта сцена точно запечатлелась в памяти поклонников "бондианы".
Хэлли Берри в купальнике / IMDb
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