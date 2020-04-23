24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Хэлли Берри рассказала, как едва не погибла на съемках фильма о Джеймсе Бонде

- Читати новину українською
Хэлли Берри рассказала, как едва не погибла на съемках / Instagram / @halleberry

Голливудская актриса Хэлли Берри, сыгравшая роль соблазнительного агента в фильме "Умри, но не сейчас", рассказала о деталях съемок. В одной из сцен звезда едва не погибла, а спас ее "агент 007", которого сыграл Пирс Броснан.

Об этом Хэлли Берри откровенно рассказала в популярном шоу Джимми Фэллона, которое во время пандемии выходит на его ютуб-канале. Актриса призналась, что во время съемок фильма о Джеймсе Бонде произошел инцидент, который едва не стоил ей жизни. 

Читайте также: Я одинокая вот уже 3 года, – актриса Хэлли Берри сделала неожиданное заявление

По сюжету, молодая агент помогала харизматичному коллеге спасти мир от очередного злодея. Однако во время своей миссии она влюбилась в Джеймса Бонда и хотела его соблазнить. Для этого Хэлли Берри использовала финики: актриса должна была эротично есть их, не сводя глаз с Пирса Броснана. Однако шутка коллеги настолько рассмешила ее, что звезда едва не подавилась. Спас актрису Пирс Броснан.

"Я должна была выглядеть сексуально, эротично поедая финик и пытаясь соблазнить Пирса. Но вместо этого я начала задыхаться, и ему пришлось использовать на мне прием Геймлиха! Хорошо, что он знал, как это делать. Он спас мне жизнь", – рассказала Берри.


Хэлли Берри в фильме о Джеймсе Бонде / IMDb

Но несмотря на неприятный инцидент в фильме "Умри, но не сейчас" хватало сексуальных сцен. Чего только стоит выход Хэлли Берри в желтом купальнике. Эта сцена точно запечатлелась в памяти поклонников "бондианы".


Хэлли Берри в купальнике / IMDb

Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Джеймс Бонд Голливуд Кино
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 10:49 Календарь стрижек на апрель 2020: интересные советы
Квітослава Туз
22 апреля 17:41 Точные цитаты мировых классиков об одиночестве
Надія Біленко
22 апреля 16:43 Издевательство над младенцами, Добкин и Шуфрич в ролях: скандальные факты о фильме "Дау"
Надія Біленко
22 апреля 16:12 Что читать во время карантина: 5 книг, которые позволят отдохнуть от реальности
Євгенія Мазур
22 апреля 15:48 Вместо роскоши – спасение планеты: звезды, которые жертвуют миллионы на борьбу с коронавирусом
Уляна Журба

Новости
Больше новостей