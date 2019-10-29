Хэллоуин-2019: эффектные костюмы звезд для жуткого праздника
Хэллоуин традиционно отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября, но в современном мире этот жуткий кельтский праздник превратился в безумные костюмированные вечеринки. Празднование длится в течение недели накануне официальной даты, следовательно, уже немало знаменитостей смогли похвастаться своими образами.
Хэллоуин громко празднуют в США, Канаде и Великобритании. Особенно любят костюмированные вечеринки селебритиз. В 2019 году можно наблюдать как и интересные продуманные образы, так и слишком провокационные. К примеру, на хэллоуинской вечеринке Пэрис Хилтон многие женщины просто разделись до белья, представив себя ангелами, чертями и другими персонажами. Но по мнению пользователей в сети, слишком откровенные наряды лучше оставить танцовщицам стрип-клубов, а не для выходов на прогулку.
Читайте также: Раздеться на Хэллоуин: какие провокационные образы готовят звезды на костюмированные вечеринки в 2019
Да, тенденция на сексуальные костюмы для Хеллоуина довольно безумна. Но есть представители шоу-бизнеса, которые смогли поразить креативностью и оригинальным "аутфитом" для празднования. Редакция LifeStyle 24 предлагает пересмотреть подборку самых эффектных образов для Хеллоуина-2019, которые также можно повторить для вечеринки в четверг, 31 октября.
Одри Хепберн (Кейт Бекинсейл)
Клоун (Деми Ловато)
Героиня из "Убить Билла "(Элизабет Герли)
Ариана Гранде (Кортни Кардашян)
Анна Винтур (Лиза Коши)
Джиджи Хадид и незнакомка, которая сорвала показ Chanel (Нина Добрев и ее подруга Лэйн Чик)
Читайте также: Курьез с Недели моды: блогер выбежала на подиум и сорвала показ Chanel – видео
Малефисента (Ванесса Морган)
Джессика Реббит (Эшли Грэм)
Образ Дженнифер Лопес с показа Versace (Лиза Ринна)
Образ Кайли Дженнер на Met Gala (дочь Кайли Дженнер Сторми)
Образ Билли Айлиш (Нина Добрев)
Выбор редакции
-
Хоакину Фениксу – 45: 5 киноролей актера, которые могут составить конкуренцию "Джокеру"28 октября , 18:21
-
Роскошь, блеск и смелые декольте: как выглядели звезды на красной дорожке Governors Awards 201928 октября , 14:01
-
Джулии Робертс – 52: 7 лучших ролей актрисы, которые вы обязаны увидеть28 октября , 11:22