Хэллоуин-2019: эффектные костюмы звезд для жуткого праздника

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Кейт Бекинсейл в образе героини Одри Хепберн из фильма "Завтрак у Тиффани"
Кейт Бекинсейл в образе героини Одри Хепберн из фильма "Завтрак у Тиффани" / Instagram / @katebeckinsale

Хэллоуин традиционно отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября, но в современном мире этот жуткий кельтский праздник превратился в безумные костюмированные вечеринки. Празднование длится в течение недели накануне официальной даты, следовательно, уже немало знаменитостей смогли похвастаться своими образами.

Хэллоуин громко празднуют в США, Канаде и Великобритании. Особенно любят костюмированные вечеринки селебритиз. В 2019 году можно наблюдать как и интересные продуманные образы, так и слишком провокационные. К примеру, на хэллоуинской вечеринке Пэрис Хилтон многие женщины просто разделись до белья, представив себя ангелами, чертями и другими персонажами. Но по мнению пользователей в сети, слишком откровенные наряды лучше оставить танцовщицам стрип-клубов, а не для выходов на прогулку.

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Да, тенденция на сексуальные костюмы для Хеллоуина довольно безумна. Но есть представители шоу-бизнеса, которые смогли поразить креативностью и оригинальным "аутфитом" для празднования. Редакция LifeStyle 24 предлагает пересмотреть подборку самых эффектных образов для Хеллоуина-2019, которые также можно повторить для вечеринки в четверг, 31 октября.

Одри Хепберн (Кейт Бекинсейл)

 

Клоун (Деми Ловато)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Lovato (@ddlovato)

 

Героиня из "Убить Билла "(Элизабет Герли)

 

Ариана Гранде (Кортни Кардашян)

 

Анна Винтур (Лиза Коши)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Liza Koshy (@lizakoshy)

 

Джиджи Хадид и незнакомка, которая сорвала показ Chanel (Нина Добрев и ее подруга Лэйн Чик)

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Допис, поширений L a n e C h e e k (@cheeklane)

 

Малефисента (Ванесса Морган)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vanessa Morgan (@vanessamorgan)

 

Джессика Реббит (Эшли Грэм)

 

Образ Дженнифер Лопес с показа Versace (Лиза Ринна)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lisa Rinna (@lisarinna)

 

Образ Кайли Дженнер на Met Gala (дочь Кайли Дженнер Сторми)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Образ Билли Айлиш (Нина Добрев)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nina Dobrev (@nina)

 

 

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Куда пойти в Киеве на Хэллоуин: афиша мероприятий
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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Эшли Грем Джиджи Хадид Дженнифер Лопес Ариана Гранде Кортни Кардашян Хэллоуин Новости LifeStyle
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