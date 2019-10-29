Хэллоуин-2019: эффектные костюмы звезд для жуткого праздника

Хэллоуин традиционно отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября, но в современном мире этот жуткий кельтский праздник превратился в безумные костюмированные вечеринки. Празднование длится в течение недели накануне официальной даты, следовательно, уже немало знаменитостей смогли похвастаться своими образами.

Хэллоуин громко празднуют в США, Канаде и Великобритании. Особенно любят костюмированные вечеринки селебритиз. В 2019 году можно наблюдать как и интересные продуманные образы, так и слишком провокационные. К примеру, на хэллоуинской вечеринке Пэрис Хилтон многие женщины просто разделись до белья, представив себя ангелами, чертями и другими персонажами. Но по мнению пользователей в сети, слишком откровенные наряды лучше оставить танцовщицам стрип-клубов, а не для выходов на прогулку.

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Да, тенденция на сексуальные костюмы для Хеллоуина довольно безумна. Но есть представители шоу-бизнеса, которые смогли поразить креативностью и оригинальным "аутфитом" для празднования. Редакция LifeStyle 24 предлагает пересмотреть подборку самых эффектных образов для Хеллоуина-2019, которые также можно повторить для вечеринки в четверг, 31 октября.

Одри Хепберн (Кейт Бекинсейл)

Клоун (Деми Ловато)

Героиня из "Убить Билла "(Элизабет Герли)

Ариана Гранде (Кортни Кардашян)

Анна Винтур (Лиза Коши)

Джиджи Хадид и незнакомка, которая сорвала показ Chanel (Нина Добрев и ее подруга Лэйн Чик)

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Малефисента (Ванесса Морган)

Джессика Реббит (Эшли Грэм)

Образ Дженнифер Лопес с показа Versace (Лиза Ринна)

Образ Кайли Дженнер на Met Gala (дочь Кайли Дженнер Сторми)

Образ Билли Айлиш (Нина Добрев)