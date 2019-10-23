Куда пойти в Киеве на Хэллоуин: афиша мероприятий

Хэллоуин-2019 будут праздновать в мире в ночь с 31 октября на 1 ноября. Присоединяются к празднованию и в Украине. Куда пойти в Киеве, чтобы отпраздновать Хэллоуин – читайте в материале.

Хэллоуин начали праздновать в виде мистического ритуала в Средневековой Европе, впрочем, сейчас Хэллоуин превратился в самое ожидаемое событие года с маскарадом для детей, подростков и взрослых. Большинство стран устраивают тематические мероприятия, чтобы сделать этот день максимально запоминающимся.

Читайте также: Женские костюмы на Хэллоуин-2019: оригинальные и жуткие образы

Рассказываем о самых интересных мероприятиях на Хэллоуин-2019 в Киеве.

Ho-ho-horror Night в ресторане Terracotta

В ресторане Terracotta открывается новый сезон, и, очевидно, открытие будет очень необычным. В мистический вечер 31 октября официанты превратятся в ужасных зомби, а всех посетителей будут ждать welcome-drink из зелья горькой правды. Вас также ждет живое музыкальное сопровождение WOW! COVER BAND.



Куда пойти в Киеве на Хэллоуин: афиша событий

Начало: 21:00

Стоимость: вход свободный

Tribe10|HELLoRUN

В предвечерие хеллоуинской ночи любителей бега ждет квест. Среди участников, которые придут в традиционных устрашающих костюмах, организаторы разыграют беговые кроссовки Puma Hybrid Astro. Обладатель самого оригинального костюма получит подарок. Регистрация на марафон, к сожалению, уже завершена, впрочем в фейсбук-сообществе или телеграм-чате желающим еще можно договориться о беге.



Хеллоуинский бег 31 октября

Начало: 19:00

Стоимость: бесплатно

Литературный вечер в Хогвартсе

Любителей увлекательного мира Гарри Поттера и ценителей литературы ждет незабываемое событие осени – хэллоуинская озорная вечеринка, поэтому готовьте свои волшебные палочки. Фанатов и поклонников Поттерианы ждут интересные подарки.



Вас ждет незабываемая атмосфера

Начало: 19:00 – 21:00

Стоимость: 100 грн

Экскурсия по кладбищу на Лысой горе

Когда еще сделать экскурсию Лысой горой, как не на хеллоуинскую ночь? Все присутствующие узнают об украинском культе мертвых, о ведьмах и упырях, услышат необычную историю о Замковой горе, а также полюбуются видами вечернего Киева. Таня Адамус – исследовательница украинской магии и колдовства, расскажет вам все, что вас больше всего интересует.

Чтобы попасть на экскурсию вам нужно зарегистрироваться по телефону 097 571 46 96. Экскурсия будет проводиться на украинском языке и продлится полтора часа.



Экскурсия по кладбищу

Начало: 19:30

Стоимость: 150 грн

Хеллоуинская еда в ресторане Très Français!

Весь день 31 октября во французском ресторане вас ждут тематические тыквенные блюда, навеянные готической романтикой Франции. Гостей ресторана, которые наведаются в костюме, ждут сладости из тыквы. А в праздничную ночь каждого гостя ждет пунш в подарок.



Попробуете в ресторане хеллоуинские блюда

Начало: 09:00

Стоимость: вход бесплатный