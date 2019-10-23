Куда пойти в Киеве на Хэллоуин: афиша мероприятий
Хэллоуин-2019 будут праздновать в мире в ночь с 31 октября на 1 ноября. Присоединяются к празднованию и в Украине. Куда пойти в Киеве, чтобы отпраздновать Хэллоуин – читайте в материале.
Хэллоуин начали праздновать в виде мистического ритуала в Средневековой Европе, впрочем, сейчас Хэллоуин превратился в самое ожидаемое событие года с маскарадом для детей, подростков и взрослых. Большинство стран устраивают тематические мероприятия, чтобы сделать этот день максимально запоминающимся.
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Рассказываем о самых интересных мероприятиях на Хэллоуин-2019 в Киеве.
Ho-ho-horror Night в ресторане Terracotta
В ресторане Terracotta открывается новый сезон, и, очевидно, открытие будет очень необычным. В мистический вечер 31 октября официанты превратятся в ужасных зомби, а всех посетителей будут ждать welcome-drink из зелья горькой правды. Вас также ждет живое музыкальное сопровождение WOW! COVER BAND.
Куда пойти в Киеве на Хэллоуин: афиша событий
Начало: 21:00
Стоимость: вход свободный
Tribe10|HELLoRUN
В предвечерие хеллоуинской ночи любителей бега ждет квест. Среди участников, которые придут в традиционных устрашающих костюмах, организаторы разыграют беговые кроссовки Puma Hybrid Astro. Обладатель самого оригинального костюма получит подарок. Регистрация на марафон, к сожалению, уже завершена, впрочем в фейсбук-сообществе или телеграм-чате желающим еще можно договориться о беге.
Хеллоуинский бег 31 октября
Начало: 19:00
Стоимость: бесплатно
Литературный вечер в Хогвартсе
Любителей увлекательного мира Гарри Поттера и ценителей литературы ждет незабываемое событие осени – хэллоуинская озорная вечеринка, поэтому готовьте свои волшебные палочки. Фанатов и поклонников Поттерианы ждут интересные подарки.
Вас ждет незабываемая атмосфера
Начало: 19:00 – 21:00
Стоимость: 100 грн
Экскурсия по кладбищу на Лысой горе
Когда еще сделать экскурсию Лысой горой, как не на хеллоуинскую ночь? Все присутствующие узнают об украинском культе мертвых, о ведьмах и упырях, услышат необычную историю о Замковой горе, а также полюбуются видами вечернего Киева. Таня Адамус – исследовательница украинской магии и колдовства, расскажет вам все, что вас больше всего интересует.
Чтобы попасть на экскурсию вам нужно зарегистрироваться по телефону 097 571 46 96. Экскурсия будет проводиться на украинском языке и продлится полтора часа.
Экскурсия по кладбищу
Начало: 19:30
Стоимость: 150 грн
Хеллоуинская еда в ресторане Très Français!
Весь день 31 октября во французском ресторане вас ждут тематические тыквенные блюда, навеянные готической романтикой Франции. Гостей ресторана, которые наведаются в костюме, ждут сладости из тыквы. А в праздничную ночь каждого гостя ждет пунш в подарок.
Попробуете в ресторане хеллоуинские блюда
Начало: 09:00
Стоимость: вход бесплатный