Празднуете ли вы Хэллоуин в Украине?
Хэллоуин в 2019 отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября. В Украину этот праздник пришел, в частности, из США и с каждым годом становится все популярнее.
Кое-кто считает, что Хэллоуин не надо отмечать в Украине, ведь это не наши обычаи. Другие же наоборот – охотно перенимают западные традиции.
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Редакция LifeStyle 24 хочет поинтересоваться у читателей и узнать, празднуете вы "Вечер всех святых" в этом году.
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