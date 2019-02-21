Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннеса за интересное кинодостижения

Голливудский актер австралийского происхождения Хью Джекман отныне может похвастаться еще одним достижением в мире шоу-бизнеса. Его имя вписали в Книгу рекордов Гиннеса за длительное участие в фильмах киностудии Marvel.

Как сообщают представители Книги рекордов Гиннеса на странице в Twitter, Хью Джекман дольше всех актеров Marvel играет роль Росомахи. Таким образом, он установил рекорд – 16 лет и 228 дней.

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Хью Джекман признался, что еще с детства мечтал попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Он с братом планировал играть в бадминтон в течение 2 дней, однако установить такой рекорд так и не смог.

Когда я был ребенком, Книга рекордов Гиннеса была недостижимой мечтой. Вот так, я сделал это! Именно поэтому я попал в шоу-бизнес. Благодарю Вас,

– поделился впечатлениями Хью Джекман.



Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннеса / Guinness World Records

Кроме этого, награду Книги рекордов Гиннеса получил коллега Хью Джекмана – талантливый британский актер Патрик Стюарт, который мастерски перевоплотился в профессора Чарльза Ксавье – основателя и лидера "Людей Икс". В этом образе знаменитость сыграл с первых фильмов серии Marvel.



Патрик Стюарт с отличием Книги рекордов Гиннеса / Guinness World Records

Впервые фильм "Люди Икс" появился на телеэкранах в 2000 году. Главную роль в нем сыграл Хью Джекман, который перевоплотился в Росомаху. По сюжету, мутант имеет сверхспособности. В частности, он может исцеляться и имеет по три когтя на каждой руке, сделанных из сплава адамантия. Именно это позволяет Росомахе противостоять любому злодею и быть одним из сильнейших супергероев "Людей Икс".