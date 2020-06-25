Американская звезда и блогерша сети Instagram Хлои Кардашян кардинально изменилась после первых родов. Через несколько месяцев после рождения дочери Тру она пересмотрела свое питание и начала ходить в зал, достигнув идеальных форм. Как и вся семья Кардашян-Дженнер, она обладает пышными ягодицами и не слишком худыми формами тела.

35-летняя звезда Хлои находилась на карантине у себя дома, как и все другие знаменитости Голливуда, сообщает 24 канал. Но лето в Калифорнии даже в домашних условиях – это прекрасный пример того, что отлично позагорать можно даже у бассейна в собственном дворе. Что и сделала Хлои, еще и позируя для украинского фотографа Саши Самсоновой. Она является любимой женщиной-фотографом, которая на протяжении многих лет снимает всю семью Кардашян-Дженнер.

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На снимках горячая мама Хлои загорает в двух разных купальниках бренда GOOD AMERICAN, где является соучредителем. Для первого образа она надела сплошной черный купальник, дополнив "пляжный" образ золотыми кольцами-серьгами и распущенными волнистыми волосами.

Горячая Хлои Кардашян / Instagram / @khloekardashian

На других фото она демонстрирует подтянутые и соблазнительные формы в бежевом бикини. Для фото она собрала волосы в хвост, но аксессуары на ушах решила оставить. Пользователи положительно отреагировали на такие фото, отметив, что уже давно не видели ее в таких горячих амплуа. На фотографии также отреагировали звездные сестры Хлои – Ким, Кайли и Кендалл.