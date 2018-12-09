Хлои Кардашян похвасталась плоским животом после родов: горячие фото

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Хлои Кардашян
Хлои Кардашян / Instagram/ @khloekardashian

34-летняя звезда ток-шоу "Семейство Кардяшян" впервые стала мамой восемь месяцев назад. Однако Хлои быстро вернулась в привычную форму и через короткий период после родов смело может гордиться плоским животиком и стройными ножками.

Новые сексуальные снимки Хлои Кардашян опубликовала на своей странице в  Instagram. Звезда реалити-шоу хвастается пышными, однако стройными формами через 8 месяцев после родов.

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На фотографии молодая мама лежит на берегу моря, опираясь на одну руку. Перед поклонниками Хлои предстала в солнцезащитных очках и белом купальном костюме от Fendі. Короткий топ позволил заметить, что звезда ток-шоу "Семейство Кардашян" быстро вернулась в форму.

Хлої Кардашян
Хлои Кардашян похвасталась стройным животиком / Instagram / @khloekardashian

Также звезда часто делится снимками 8-месячной дочки Тру, которая заметно становится маленькой копией мамы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Khloé (@khloekardashian)

 

Напомним, что в начале апреля Хлои Кардашян родила девочку, которой дала загадочное имя Тру. А перед самыми родами звезда ток-шоу "Семейство Кардяшян" узнала об измене своего бойфренда и отца ребенка Тристана Томпсона.

Теги: LifeStyle Мода Хлои Кардашян Эротика
Источник: 24 канал
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