Хлои Кардашян повторила сексуальный образ своей сестры Кайли Дженнер

Знаменитая сестра из семейства Кардашян несколько дней назад вернулась из солнечного отдыха, однако не намерена прекращать публиковать горячие фото на фоне морских пейзажей. Так, на одном из снимков 34-летняя Хлои предстала в таком же образе, как ее младшая сестра Кайли.

После представления нового сезона реалити-шоу "Семейство Кардашян" одна из звезд проекта отправилась на отдых. Ярких фото в соблазнительных купальниках на странице у Хлои Кардашян в Instagram хоть отнимай! Каждая модница найдет пляжный наряд на свой вкус и найдет, каким образом вдохновиться.

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Однако стоит отметить, что Хлои Кардашян также имеет свой объект, с которого берет пример. Ею оказалась 21-летняя сестра-миллиардерша Кайли Дженнер. Несколько месяцев назад девушка отдыхала в теплых краях, откуда публиковала немало соблазнительных фотографий. Так, на одном из снимков она предстала в сплошном купальном костюме в коровий принт. Кайли лежала на палубе роскошной яхты, красиво позируя перед камерой.

Кайли Дженнер на отдыхе в январе 2019 года / Instagram / @kyliejenner

Подобный кадр обнародовала ее 34-летняя сестра Хлои Кардашян. У звезды в гардеробе появился очень подобный купальный костюм, в котором она красовалась перед камерой на отдыхе несколько дней назад. Отличие фотографии заключается лишь в том, что старшая сестра позировала в пляжном наряде на берегу океана.



Хлои Кардашян на отдыхе в мае 2019 года / Instagram / @khloekardashian