Хлои Кардашян устроила неожиданный сюрприз для дочери: трогательные фото

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Хлои Кардашян и дочь Тру
Хлои Кардашян и дочь Тру / Instagram / @khloekardashian

Одна из сестер семейства Кардашян Хлои отпраздновала день рождения своей дочери Тру. Знаменитость преждевременно родила девочку 12 апреля 2018 года от Тристана Томпсона, когда узнала о его измене.

Фото с празднования 1 года Тру Хлои опубликовала на своей странице в Instagram.

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На снимках дочь Кардашян в белом платье позирует среди розовых шаров. В подписи счастливая мама поздравила малышку с днем рождения.

С днем рождения, моя Тру! Ты моя настоящая любовь! Для меня большая честь быть твоей мамой,
– заявила она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Khloé (@khloekardashian)

 

Публично поздравил ребенка также бывший парень Хлои и отец Тру Тристан Томпсон, предварительно выключив возможность комментирования.

"Моей девочке сегодня год .... Не могу дождаться, когда мы будем сидеть дома весь день и смотреть "Король Лев", – подписал снимки Тристан, которого на днях поймали на очередной измене с лучшей подругой Кайли Дженнер – Джордин Вудс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tristan Thompson (@realtristan13)

 

Кроме того, сестры Хлои написали трогательные поздравления на своих страницах в социальных сетях.

Моя маленькая Тру, поздравляю с первым днем рождения! Ты особенная. Я не могла и мечтать о лучшей подруге твоей кузине Чикаго (дочь Ким, – LifeStyle 24). Я всегда буду рядом с тобой, моя девочка. Твоя тетушка Кики,
– написала Ким Кардашян.

 

"Какое благословение для нашей семьи ... Ты самый дорогой дар, и я люблю тебя больше, чем слова могут передать", – отметила Крис Дженнер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kris Jenner (@krisjenner)

 

 

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Теги: LifeStyle Звездные мамы Ким Кардашян Хлои Кардашян
Источник: LifeStyle 24
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