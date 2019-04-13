Хлои Кардашян устроила неожиданный сюрприз для дочери: трогательные фото

Одна из сестер семейства Кардашян Хлои отпраздновала день рождения своей дочери Тру. Знаменитость преждевременно родила девочку 12 апреля 2018 года от Тристана Томпсона, когда узнала о его измене.

Фото с празднования 1 года Тру Хлои опубликовала на своей странице в Instagram.

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На снимках дочь Кардашян в белом платье позирует среди розовых шаров. В подписи счастливая мама поздравила малышку с днем рождения.

С днем рождения, моя Тру! Ты моя настоящая любовь! Для меня большая честь быть твоей мамой,

– заявила она.

Публично поздравил ребенка также бывший парень Хлои и отец Тру Тристан Томпсон, предварительно выключив возможность комментирования.

"Моей девочке сегодня год .... Не могу дождаться, когда мы будем сидеть дома весь день и смотреть "Король Лев", – подписал снимки Тристан, которого на днях поймали на очередной измене с лучшей подругой Кайли Дженнер – Джордин Вудс.

Кроме того, сестры Хлои написали трогательные поздравления на своих страницах в социальных сетях.

Моя маленькая Тру, поздравляю с первым днем рождения! Ты особенная. Я не могла и мечтать о лучшей подруге твоей кузине Чикаго (дочь Ким, – LifeStyle 24). Я всегда буду рядом с тобой, моя девочка. Твоя тетушка Кики,

– написала Ким Кардашян.

"Какое благословение для нашей семьи ... Ты самый дорогой дар, и я люблю тебя больше, чем слова могут передать", – отметила Крис Дженнер.