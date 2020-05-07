Хлоя Севиньи впервые показала фото с новорожденным сыном: какое имя дали малышу

Американская актриса Хлоя Севиньи, по слухам СМИ, недавно родила первенца от Синиша Маковича. Теперь же звезда подтвердила информацию о статусе матери и запостила трогательное фото в сети, где кормит сына грудью.

45-летняя актриса "Американской истории ужасов" опубликовала в своем Инстаграме фотографию, где мирно кормит грудью малыша, пока ее возлюбленный делает совместное селфи. Кроме первой фотографии, Хлоя обнародовала имя сына – она ​​и Синиш назвали его Ваней.

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Добро пожаловать в этот мир, Ваня Севиньи Макович. Он родился 2 мая в Нью-Йорке. Хочу поблагодарить всех сотрудников больницы Mt. Sinai East за их храбрость, стойкость и доброту, а особенно – медсестер за то, что они были нежными и терпеливыми. Пусть будут благословенны другие семьи, чьи дети рождаются в это время,

– поделилась эмоциями киноктриса.

Добавим, что слухи о рождении первенца у актрисы появились в западных СМИ 5 мая. Тогда же Хлою и Синиша заметили с новорожденным мальчиком возле больницы, где их только выписали после родов. О своей беременности звезда официально заявила в конце января 2020 года, поскольку папарацци успели ее зафиксировать с округлившимся животом еще в начале января.

Напомним, что в сложное время пандемии коронавируса не только Хлоя Севиньи стала мамой. Звездными мамами, рожавших в рискованных условиях, стали Вера Кекелия, любимая Илона Маска Граймс, жена Ричарда Гира Алехандра Силва, дочь Ольги Сумской Антонина Паперная, жена Фоззи из группы "ТНМК" Полина и Исра Лоуренс.