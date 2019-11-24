H&M будет продавать индивидуальные джинсы для каждого клиента

Шведский бренд одежды планирует делать выкройку брюк каждому покупателю. Для снятия мерок будут применять 3D-технологии. Таким образом дизайнеры одежды стремятся уменьшить климатическое загрязнения выбросами углерода. Окончательный запуск проекта планируют реализовать уже осенью следующего года.

Компания H&M сотрудничает со стартапом Unspun для внедрения этого пилотного проекта. Бренд планирует использовать технологии сканирования тела, чтобы изготавливать одежду индивидуально для покупателя, учитывая его тип фигуры.

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Мерки с клиентов будут снимать с помощью 3D-сканера, который будет превращать размеры в шаблон. Его будут использовать для пошива джинс.

Эта инновация призвана нормализовать объемы производства, тем самым уменьшив выброс углерода в атмосферу по крайней мере на 1%,

– отмечают представители Unspun.

Под именем модного бренда Weekday компания H&M начала тестирования еще в сентябре 2018 года. С помощью программного обеспечения, покупатели смогли получить не только соответствующий размер, но и откорректировать дизайн, размещая карманы на собственное усмотрение. Срок пошива индивидуальной модели не превышал 10 дней.

H&M начнет реализовывать проект в своих магазинах в следующем году. Прогнозируемая стоимость джинс составит примерно 84 евро. Покупатели, участвовавшие в тестовом эксперименте, признались, что готовы отдавать эту сумму за надлежащее качество.

Проект имеет взрывной потенциал, дело касается переосмысления всей системы,

– заявила представительница бренда H&M Лора Коппен.