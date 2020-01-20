Хоакин Феникс, Брэд Питт, Дженнифер Энистон и другие: полный список победителей SAG Awards 2020

После церемонии награждения "Золотой глобус 2020" сезон премий только начался. Об этом свидетельствует престижное киномероприятие, которое состоялось накануне, 19 января, в Лос-Анджелесе. 26-я церемония награждения SAG Awards назвала своих лауреатов. Редакция LifeStyle 24 подготовила для вас полный список.

Мировой кинематоргаф изобилует престижными церемониями и другими мероприятиями, которые посещают известные на весь мир актеры. Так, накануне, 19 января, в Лос-Анджелесе состоялась 26-я премия Гильдии киноактеров США.

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Полное название церемонии награждения – Screen Actors Guild Award. Она проходит в США еще с 1995 года и пока является единственной среди всех, которая транслируется по телевидению. Так, какие звезды поехали домой с желаемой статуэткой – читайте дальше на LifeStyle 24.

Победители SAG Awards 2020

Телевизионные сериалы

Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале:

Махершала Али ("Настоящий детектив")

Рассел Кроу ("Самый громкий голос")

Джаред Харрис ("Чернобыль")

Джаррел Джером ("Когда они нас увидят")

Сэм Рокуэлл ("Фосси/Вердон") – победитель

Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале:

Патрисия Аркетт ("Притворство")

Тони Коллетт ("Невероятное")

Джои Кинг ("Притворство")

Эмили Уотсон ("Чернобыль")

Мишель Уильямс ("Фосси/Вердон") – победитель

Лучший актер (драматический сериал):

Стерлинг К. Браун ("Это мы")

Стив Карелл ("Утреннее шоу")

Билли Крудап ("Утреннее шоу")

Питер Динклэйдж ("Игра престолов") – победитель

Дэвид Харбор ("Очень странные дела")

Лучшая актриса (драматический сериал):

Дженнифер Энистон ( "Утреннее шоу") – победитель

Хелена Бонэм Картер ("Корона")

Оливия Колман ("Корона")

Джоди Комер ("Убивая Еву")

Элизабет Мосс ("Рассказ служанки")



Дженнифер Энистон на SAG Awards 2020 / Getty Images

Лучший актер (комедийный сериал):

Алан Аркин ("Метод Комински")

Майкл Дуглас ("Метод Комински")

Хейдер ("Барри")

Эндрю Скотт ("Флибег")

Тони Шалуб ("Удивительная миссис Мейзел") – победитель

Лучшая актриса (комедийный сериал):

Кристина Эпплгейт ("Мертв для меня")

Алекс Борштейн ("Удивительная миссис Мейзел")

Рейчел Броснаген ("Удивительная миссис Мейзел")

Кэтрин О'Хара ("Шиттс Крик")

Фиби Уоллер-Бридж ("Флибег") – победитель

Лучший актерский ансамбль (драматический сериал):

"Большая маленькая ложь"

"Корона" – победитель

"Игра престолов"

"Рассказ служанки"

"Очень странные дела"

Лучший актерский ансамбль (комедийный сериал):

"Барри"

"Дрянь"

"Метод Комински"

"Удивительная миссис Мейзел" – победитель

"Шиттс Крик"

Лучший каскадерский ансамбль (комедийный или драматический сериал):

"Игра престолов" – победитель

"Блеск"

"Очень странные дела"

"Ходячие мертвецы"

"Хранители"

Игровое кино

Лучший актер:

Кристиан Бейл ("Ford против Ferrari")

Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде")

Адам Драйвер ("Брачная история")

Тэрон Эджертон ("Рокетмен")

Хоакин Феникс ("Джокер") – победитель



Хоакин Феникс на SAG Awards / Getty Images​

Лучшая актриса:

Синтия Эриво ("Гарриет")

Скарлетт Йоханссон ("Брачная история")

Люпита Нионго ("Мы")

Шарлиз Терон ("Секс-бомба")

Рене Зеллвегер ("Джуди") – победитель

Лучший актер второго плана:

Джейми Фокс ("Просто помиловать")

Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству")

Аль Пачино ("Ирландец")

Джо Пеши ("Ирландец")

Брэд Питт ("Однажды в Голливуде") – победитель



Бред Питт на SAG Awards 2020 / Getty Images

Лучшая актриса второго плана:

Лора Дерн ("Брачная история") – победитель

Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо")

Николь Кидман ("Секс-бомба")

Дженнифер Лопес ("Мошенницы с Уолл-Стрит")

Марго Робби ("Секс-бомба")

Лучший актерский состав:

"Секс-бомба"

"Ирландец"

"Кролик Джоджо"

"Однажды в Голливуде"

"Паразиты" – победитель

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Лучшая команда каскадеров:

"Мстители: Завершение" – победитель

"Ford против Ferrari"

"Ирландец"

"Джокер"

"Однажды в Голливуде"