Хоакин Феникс, Брэд Питт, Дженнифер Энистон и другие: полный список победителей SAG Awards 2020
После церемонии награждения "Золотой глобус 2020" сезон премий только начался. Об этом свидетельствует престижное киномероприятие, которое состоялось накануне, 19 января, в Лос-Анджелесе. 26-я церемония награждения SAG Awards назвала своих лауреатов. Редакция LifeStyle 24 подготовила для вас полный список.
Мировой кинематоргаф изобилует престижными церемониями и другими мероприятиями, которые посещают известные на весь мир актеры. Так, накануне, 19 января, в Лос-Анджелесе состоялась 26-я премия Гильдии киноактеров США.
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Полное название церемонии награждения – Screen Actors Guild Award. Она проходит в США еще с 1995 года и пока является единственной среди всех, которая транслируется по телевидению. Так, какие звезды поехали домой с желаемой статуэткой – читайте дальше на LifeStyle 24.
Победители SAG Awards 2020
Телевизионные сериалы
Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале:
Махершала Али ("Настоящий детектив")
Рассел Кроу ("Самый громкий голос")
Джаред Харрис ("Чернобыль")
Джаррел Джером ("Когда они нас увидят")
Сэм Рокуэлл ("Фосси/Вердон") – победитель
Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале:
Патрисия Аркетт ("Притворство")
Тони Коллетт ("Невероятное")
Джои Кинг ("Притворство")
Эмили Уотсон ("Чернобыль")
Мишель Уильямс ("Фосси/Вердон") – победитель
Лучший актер (драматический сериал):
Стерлинг К. Браун ("Это мы")
Стив Карелл ("Утреннее шоу")
Билли Крудап ("Утреннее шоу")
Питер Динклэйдж ("Игра престолов") – победитель
Дэвид Харбор ("Очень странные дела")
Лучшая актриса (драматический сериал):
Дженнифер Энистон ( "Утреннее шоу") – победитель
Хелена Бонэм Картер ("Корона")
Оливия Колман ("Корона")
Джоди Комер ("Убивая Еву")
Элизабет Мосс ("Рассказ служанки")
Дженнифер Энистон на SAG Awards 2020 / Getty Images
Лучший актер (комедийный сериал):
Алан Аркин ("Метод Комински")
Майкл Дуглас ("Метод Комински")
Хейдер ("Барри")
Эндрю Скотт ("Флибег")
Тони Шалуб ("Удивительная миссис Мейзел") – победитель
Лучшая актриса (комедийный сериал):
Кристина Эпплгейт ("Мертв для меня")
Алекс Борштейн ("Удивительная миссис Мейзел")
Рейчел Броснаген ("Удивительная миссис Мейзел")
Кэтрин О'Хара ("Шиттс Крик")
Фиби Уоллер-Бридж ("Флибег") – победитель
Лучший актерский ансамбль (драматический сериал):
"Большая маленькая ложь"
"Корона" – победитель
"Игра престолов"
"Рассказ служанки"
"Очень странные дела"
Лучший актерский ансамбль (комедийный сериал):
"Барри"
"Дрянь"
"Метод Комински"
"Удивительная миссис Мейзел" – победитель
"Шиттс Крик"
Лучший каскадерский ансамбль (комедийный или драматический сериал):
"Игра престолов" – победитель
"Блеск"
"Очень странные дела"
"Ходячие мертвецы"
"Хранители"
Игровое кино
Лучший актер:
Кристиан Бейл ("Ford против Ferrari")
Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде")
Адам Драйвер ("Брачная история")
Тэрон Эджертон ("Рокетмен")
Хоакин Феникс ("Джокер") – победитель
Хоакин Феникс на SAG Awards / Getty Images
Лучшая актриса:
Синтия Эриво ("Гарриет")
Скарлетт Йоханссон ("Брачная история")
Люпита Нионго ("Мы")
Шарлиз Терон ("Секс-бомба")
Рене Зеллвегер ("Джуди") – победитель
Лучший актер второго плана:
Джейми Фокс ("Просто помиловать")
Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству")
Аль Пачино ("Ирландец")
Джо Пеши ("Ирландец")
Брэд Питт ("Однажды в Голливуде") – победитель
Бред Питт на SAG Awards 2020 / Getty Images
Лучшая актриса второго плана:
Лора Дерн ("Брачная история") – победитель
Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо")
Николь Кидман ("Секс-бомба")
Дженнифер Лопес ("Мошенницы с Уолл-Стрит")
Марго Робби ("Секс-бомба")
Лучший актерский состав:
"Секс-бомба"
"Ирландец"
"Кролик Джоджо"
"Однажды в Голливуде"
"Паразиты" – победитель
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Лучшая команда каскадеров:
"Мстители: Завершение" – победитель
"Ford против Ferrari"
"Ирландец"
"Джокер"
"Однажды в Голливуде"