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Хоакин Феникс призвал помиловать заключенных: Никто не заслуживает смерти в тюрьме от COVID-19

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Хоакин Феникс призвал помиловать заключенных за пандемии коронавируса / Instagram / @stellamccartney

Оскароносный актер Хоакин Феникс не остается в стороне от актуальных социальных проблем. Он публично попросил о помиловании заключенных нью-йоркских тюрем, чтобы сохранить их жизни во время вспышки коронавируса.

В условиях пандемии COVID-19 США установили антирекорд по количеству инфицированных. Голливудский актер Хоакин Феникс решил приобщиться к борьбе со смертельным вирусом и публично обратился к губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо с просьбой помиловать заключенных.

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В своем видеообращении звезда акцентировал на том, что сейчас тюрьмы – возбудитель коронавируса, ведь в них невозможно самоизолироваться от зараженных коронавирусом и соблюдать надлежащие меры гигиены. Так, Хоакин Феникс выступил за освобождение всех заключенных, которые сейчас обречены на смерть. Он отметил, что помилование поможет не только сохранить жизни тысяч человек, но и остановит стремительное распространение болезни.

Распространения коронавируса в тюрьмах угрожает здоровью и безопасности каждого из нас. Я призываю губернатора Эндрю Куомо принять меры по помилованию жителей Нью-Йорка, которые находятся в тюрьме. Никто не заслуживает смерти в тюрьме от COVID-19,
– подчеркнул Хоакин Феникс.

Следует отметить, что накануне власти штата Нью-Йорк уже начали процесс освобождения заключенных старше 55 лет, лиц, осужденных за незначительные преступления, и тех, чей срок подходит к концу.

По состоянию на 16 апреля общее количество инфицированных коронавирусом в США составляет 639 664 человек, а количество летальных исходов достигло 30 985. В течение последних дней в стране ежедневно растет количество смертей за одни сутки. За последние 24 часа зафиксировали 2 569 летальных случаев от COVID-19, что является самым высоким показателем с начала пандемии.


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Автор: Марина Джура
Теги: Новости США Хоакин Феникс Коронавирус COVID-19 Новости LifeStyle LifeStyle
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