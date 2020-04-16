Хоакин Феникс призвал помиловать заключенных: Никто не заслуживает смерти в тюрьме от COVID-19

Оскароносный актер Хоакин Феникс не остается в стороне от актуальных социальных проблем. Он публично попросил о помиловании заключенных нью-йоркских тюрем, чтобы сохранить их жизни во время вспышки коронавируса.

В условиях пандемии COVID-19 США установили антирекорд по количеству инфицированных. Голливудский актер Хоакин Феникс решил приобщиться к борьбе со смертельным вирусом и публично обратился к губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо с просьбой помиловать заключенных.

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В своем видеообращении звезда акцентировал на том, что сейчас тюрьмы – возбудитель коронавируса, ведь в них невозможно самоизолироваться от зараженных коронавирусом и соблюдать надлежащие меры гигиены. Так, Хоакин Феникс выступил за освобождение всех заключенных, которые сейчас обречены на смерть. Он отметил, что помилование поможет не только сохранить жизни тысяч человек, но и остановит стремительное распространение болезни.

Распространения коронавируса в тюрьмах угрожает здоровью и безопасности каждого из нас. Я призываю губернатора Эндрю Куомо принять меры по помилованию жителей Нью-Йорка, которые находятся в тюрьме. Никто не заслуживает смерти в тюрьме от COVID-19,

– подчеркнул Хоакин Феникс.

A message from Oscar award winning actor Joaquin Phoenix: “I’m calling on @NYGovCuomo to take action in New York by granting clemency to New Yorkers in prison. The lives of so many people depend on his action. No one deserves to die in prison from COVID-19.” #ClemencyNow pic.twitter.com/CEFEkwVTBV — Release Aging People in Prison Campaign (@RAPPcampaign) April 14, 2020

Следует отметить, что накануне власти штата Нью-Йорк уже начали процесс освобождения заключенных старше 55 лет, лиц, осужденных за незначительные преступления, и тех, чей срок подходит к концу.

По состоянию на 16 апреля общее количество инфицированных коронавирусом в США составляет 639 664 человек, а количество летальных исходов достигло 30 985. В течение последних дней в стране ежедневно растет количество смертей за одни сутки. За последние 24 часа зафиксировали 2 569 летальных случаев от COVID-19, что является самым высоким показателем с начала пандемии.



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