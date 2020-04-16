Хоакин Феникс призвал помиловать заключенных: Никто не заслуживает смерти в тюрьме от COVID-19
Оскароносный актер Хоакин Феникс не остается в стороне от актуальных социальных проблем. Он публично попросил о помиловании заключенных нью-йоркских тюрем, чтобы сохранить их жизни во время вспышки коронавируса.
В условиях пандемии COVID-19 США установили антирекорд по количеству инфицированных. Голливудский актер Хоакин Феникс решил приобщиться к борьбе со смертельным вирусом и публично обратился к губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо с просьбой помиловать заключенных.
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В своем видеообращении звезда акцентировал на том, что сейчас тюрьмы – возбудитель коронавируса, ведь в них невозможно самоизолироваться от зараженных коронавирусом и соблюдать надлежащие меры гигиены. Так, Хоакин Феникс выступил за освобождение всех заключенных, которые сейчас обречены на смерть. Он отметил, что помилование поможет не только сохранить жизни тысяч человек, но и остановит стремительное распространение болезни.
Распространения коронавируса в тюрьмах угрожает здоровью и безопасности каждого из нас. Я призываю губернатора Эндрю Куомо принять меры по помилованию жителей Нью-Йорка, которые находятся в тюрьме. Никто не заслуживает смерти в тюрьме от COVID-19,
– подчеркнул Хоакин Феникс.
Следует отметить, что накануне власти штата Нью-Йорк уже начали процесс освобождения заключенных старше 55 лет, лиц, осужденных за незначительные преступления, и тех, чей срок подходит к концу.
По состоянию на 16 апреля общее количество инфицированных коронавирусом в США составляет 639 664 человек, а количество летальных исходов достигло 30 985. В течение последних дней в стране ежедневно растет количество смертей за одни сутки. За последние 24 часа зафиксировали 2 569 летальных случаев от COVID-19, что является самым высоким показателем с начала пандемии.
=При каких температурах коронавирус активен / Инфографика 24 канала
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