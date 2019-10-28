Хоакину Фениксу – 45: 5 киноролей актера, которые могут составить конкуренцию "Джокеру"

Сегодня, 28 октября, свой день рождения празднует известный актер и одна из самых ярких звезд Голливуда. Он сыграл в более, чем 30 фильмах, однако наибольшую славу получил только после игры в фильме "Джокер". Давайте же вспомним, с чего началась его карьера и какие фильмы с его участием достойны вашего внимания.

Его актерская деятельность началась в 13 лет с дебюта в американской ленте "Мишени". Впоследствии в 1995 роль в кинокартине "Умереть во имя" стала невероятным прорывом в карьере. Тогда и начался его настоящий актерский путь.

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Выбирать фильмы среди его творческого наследия было трудно, но редакция LifeStyle 24 все же определила 5 лучших ролей Хоакина Феникса, которые точно достойны вашего внимания.

"Гладиатор" (Gladiator)

В фильме 2000 года Хоакин сыграл роль сына Марка Аврелия – Коммода, который убил отца, задушив его в объятиях. Этот фильм получил пять статуэток Оскара, но победу в номинации "Лучший актер второго плана" Феникс так и не получил.

Смотрите трейлер фильма "Гладиатор" онлайн:

"Мастер" (Master)

Этот фильм 2012 года можно смело назвать самой сложной, самой масштабной и крайне непонятной работой из всех, в которых сыграл Феникс. Впрочем, она принесла ему заслуженный Кубок Вольпи на Венецианском фестивале и третью номинацию на Оскар. И хотя фильм оказался коммерческим провалом, критики считают его лучшим претендентом на Оскар. В фильме Хоакин сыграл бродягу-алкоголика, который раньше был военным моряком Второй мировой.

Смотрите трейлер фильма "Мастер" онлайн:

"Она" (Her)

Теперь Хоакин стал одиноким писателем из будущего, покупающим какую-то систему, призванную исполнять любые желания человека. Однако что-то пошло не так. Вместе с Фениксом в этой кинокартине появилась и Скарлетт Йохансон. А фильм 2013 года получил высокие оценки от кинокритиков и выиграл немало наград и номинаций. Интересно еще то, что на съемочной площадке актер встретил свою любовь – Руни Мару.

Смотрите трейлер фильма "Она" онлайн:

"Тебя никогда здесь не было" (You Were Never Really Here)

В этом фильме Феникс стал бесстрашным убийцей, который спасает девочку. Кинокартина 2017 года поднимает важные темы и заставляет задуматься над проблемами. Несмотря на молчаливую роль Хоакина, он получил приз на Каннском кинофестивале.

Смотрите трейлер фильма "Тебя никогда здесь не было" онлайн:

"Иррациональный человек" (Irrational Man)

Спорная кинокартина 2015 года, где Феникс становится нарцисстичным профессором философии, который не может разобраться в отношениях. Он стремится проверить: возможно ли совершить убийство безнаказанно. Невероятно захватывающий фильм, который держит в напряжении от начала до конца.

Смотрите трейлер фильма "Иррациональный человек" онлайн: