Хочу быть молодым отцом, – Виталий Козловский прокомментировал желание завести детей

24 Читати новину українською
Виталий Козловский
Виталий Козловский / Instagram / @vkozlovskiy

Украинский эпатажный певец Виталий Козловский заявил, что он готов стать отцом. Артист признался, что у него уже есть на горизонте любимая женщина, которая теоретически может стать матерью его ребенка.

Об этом Козловский рассказал Екатерине Осадчей в "Светской жизни". Артист отметил, если он не говорит о своей личной жизни – это не значит, что он одинок. Так, Виталий намекнул ведущей о новых отношениях. Певец также не скрывает желания скоро стать отцом.

Читайте также: Виталий Козловский показал себя в трусах и сравнил с Рианной: фото

Я все же рассчитываю на то, что мой ребенок будет от жены, а не от суррогатной матери. На всему свое время! Хотелось бы уже детей – я часто об этом задумываюсь и понимаю, чем быстрее это произойдет, тем лучше и для меня, и для ребенка. Тогда мы будем с ним на каком-то примерно одном уровне понимания друг друга, а не будет так, что идет дедушка со своим как бы внуком,
– пояснил Козловский.

 

Также артист признается, что хотел бы иметь не меньше двоих детей. Виталий вспомнил, как рос со своими родителями и сестрой. По его словам, именно благодаря сестре его детство было незабываемым.

Певец вспомнил еще и о своем опыте отцовства как крестного отца. "Со всеми своими кумовьями я поддерживаю связь. Одни мои крестники живут во Львове, другие в Киеве, третьи – в Харькове. Мы немножко разбросаны по миру, поэтому насколько это возможно, настолько часто мы и видимся", – добавил Виталий Козловский.

 

 

blog_ava
20 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
сегодня
646
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Виталий Козловский
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как носить цветные колготки осенью 2019 года: стильные советы с фото
19 октября 20:23 Как носить цветные колготки осенью 2019 года: стильные советы с фото
Анастасія Манюхіна 101
Леси Никитюк – 32: малоизвестные факты о харизматичной ведущей
19 октября 13:39 Леси Никитюк – 32: малоизвестные факты о харизматичной ведущей
Юлія Михайлова 1376
Куда поехать на выходные в Украине: подборка самых интересных мест
18 октября 19:35 Куда поехать на выходные в Украине: подборка самых интересных мест
Юлія Турелик 251
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 18–20 октября
18 октября 17:29 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 18–20 октября
382
Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
18 октября 12:03 Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
Квітослава Туз 103531
Новости
Больше новостей
Залиште відгук