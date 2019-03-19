Хочу для Украины сделать что-то памятное, – Тина Кароль похвасталась достижениями в Нью-Йорке

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Тина Кароль подписала контракт с Bentley Records
Тина Кароль подписала контракт с Bentley Records / Instagram / @tina_karol

Популярная певица Тина Кароль совершила рабочую поездку в Нью-Йорк. Там артистка договорилась о сотрудничестве с международной студией звукозаписи Bentley Records.

В Украине Тина Кароль завоевала немалую аудиторию меломанов, поэтому каждое ее выступление отмечается фурором. Но на этом талантливая артистка решила не останавливаться: она подписала соглашение с лейблом Bentley Records и вскоре приступит к созданию англоязычного альбома.

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О немалом достижении Тина Кароль рассказала на своей странице в Instagram. К радостной новости певица добавила стильное фото, сделанное в престижном районе Нью-Йорка – знаменитом Манхэттене. Перед камерой Тина предстала в бирюзовой юбке, меховом пальто розового цвета и туфлях-лодочках. Такой весенний образ она дополнила макияжем с акцентом на губы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

Кроме этого, Тина Кароль опубликовала несколькоминутный ролик, в котором продемонстрировала сам процесс подписания контракта. Сфанатами она поделилась мыслями относительно события, отметив, что хочет сделать что-то памятное для Украины.

Вы можете гордиться. Возможно, однажды удастся артисту с нашей территории сделать что-то позитивное для своей страны. Мне бы, например, хотелось для Украины сделать что-то памятное,
– призналась Тина Кароль.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Тина Кароль Музыка
Источник: LifeStyle 24
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