Хочу для Украины сделать что-то памятное, – Тина Кароль похвасталась достижениями в Нью-Йорке

Популярная певица Тина Кароль совершила рабочую поездку в Нью-Йорк. Там артистка договорилась о сотрудничестве с международной студией звукозаписи Bentley Records.

В Украине Тина Кароль завоевала немалую аудиторию меломанов, поэтому каждое ее выступление отмечается фурором. Но на этом талантливая артистка решила не останавливаться: она подписала соглашение с лейблом Bentley Records и вскоре приступит к созданию англоязычного альбома.

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О немалом достижении Тина Кароль рассказала на своей странице в Instagram. К радостной новости певица добавила стильное фото, сделанное в престижном районе Нью-Йорка – знаменитом Манхэттене. Перед камерой Тина предстала в бирюзовой юбке, меховом пальто розового цвета и туфлях-лодочках. Такой весенний образ она дополнила макияжем с акцентом на губы.

Кроме этого, Тина Кароль опубликовала несколькоминутный ролик, в котором продемонстрировала сам процесс подписания контракта. Сфанатами она поделилась мыслями относительно события, отметив, что хочет сделать что-то памятное для Украины.

Вы можете гордиться. Возможно, однажды удастся артисту с нашей территории сделать что-то позитивное для своей страны. Мне бы, например, хотелось для Украины сделать что-то памятное,

– призналась Тина Кароль.