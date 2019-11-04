Hollywood Film Awards 2019: список победителей престижной голливудской кинопремии

Первое воскресенье ноября отличилось в США громкими представлениями и церемониями. Так, накануне, 3 ноября, в Лос-Анджелесе отгремела премия Hollywood Film Awards 2019.

Голливудскую церемонию награждения Hollywood Film Awards 2019 негласно называют так называемым стартом сезона, ведь сразу после нее состоятся Золотой глобус, Оскар и другие престижные кинопремии.

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В этом году масштабное действие происходило в отеле Beverly Hilton во главе с амеркианским актером и комиком, который выполнил миссию ведущего Робом Риггом. В список лауреатов вошли Аль Пачино, Антонио Бандерас, Рене Зеллвегер, Лора Дерн и другие.

Список победителей Hollywood Film Awards 2019:

Карьерные достижения: Шарлиз Терон

Лучший актер: Антонио Бандерас (Фильм "Боль и слава")

Лучшая актриса: Рене Зеллвегер (фильм "Джуди")

Лучший актер второго плана: Аль Пачино (Фильм "Ирландец")

Лучшая актриса второго плана: Лора Дерн (Фильм "Брачная история")

Лучший блокбастер: "Мстители: Завершение"

Лучшая песня: Pharrell Williams, Letter to My Godfather (Фильм "Черный крестный отец")

Лучший фильммейкер: Пон Джун Хо (Фильм "Паразиты")

Лучший продюсер: Эмма Тиллинджер Коскофф (Фильм "Ирландец")

Лучший режиссер: Джеймс Мангольд (Фильм "Форд против Феррари")

Лучший сценарист: Энтони Маккартен (Фильм "Два папы")

Лучший сценарист начинающий: Шая Ла Баф (Фильм "Милый мальчик")

Лучший актерский прорыв: Тарон Эджертон (Фильм "Рокетмен")

Лучший прорыв актрисы: Синтия Эриво (Фильм "Гарриет")

Лучший начинающий режиссер: Оливия Уайлд (Booksmart)

Лучшая анимация: "История игрушек 4"

Лучшие съемки: Михай Малаймаре-младший (Фильм "Кролик Джоджо")

Лучший композитор: Рэнди Ньюман (Фильм "Брачная история")

Лучший монтаж: Майкл Маккаскер и Эндрю Бакленд (Фильм "Форд против Феррари")

Лучшие визуальные эффекты: Пабло Гельман (Фильм "Ирландец")

Лучший звук: Дональд Сильвестр, Пол Месси, Дэвид Джаммарко и Стивен А. Морроу (Фильм "Форд против Феррари")

Лучший дизайн костюмов: Анна Мэри Скотт Роббинс (Фильм "Аббатство Даунтон")

Лучший макияж и прически: Лиззи Янни-Георгиу, Тапио Салми и Барри Хауэр (Фильм "Рокетмен")

Лучший продакшн: Ра Винсент (Фильм "Кролик Джоджо")