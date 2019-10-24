Холодная война сводных принцесс: что случилось между Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Уже более полугода в прессе не утихают слухи о вражде Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Поговаривают, что две любимые британцами герцогини никак не могут прийти к согласию и во время совместных появлений на публике и лишь имитируют любезность друг к другу. Так, когда началось напряжение между женами принцев Уильяма и Гарри, а также, что могло повлечь ее — читайте в материале LifeStyle 24.

Королевская семья Великобритании... Она является одной из самых могущественных монарших семей во всем мире. Быть королевой в этой системе – значит иметь власть в каждом уголке планеты. Поэтому все представители семейства, которые в будущем могут занять трон, должны придерживаться строгих правил и показывать неприкосновенную идиллию и уважительное отношение к фанатам, родственникам и даже ненавистникам.

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Однако, как писал Толстой, "все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья, несчастлива по-своему". Поэтому и в монаршей семье есть свои скелеты в шкафу. Еще по молодости Елизаветы II за стенами королевской резиденции скрывалось немало недоразумений и скандалов, однако после прихода Меган Маркл в их и без того неидеальную семью количество негативной информации достигла пика.

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В центре апогея – холод, напряженность и неуважение между герцогинями Сассекской и Кембриджской, о чем не устают писать иностранные СМИ. Поэтому, с чего начался конфликт между самыми стильными любимицами британцев и что могло стать его началом – читайте дальше.

Какой Меган Маркл пришла в королевскую семью?

Известная голливудская актриса, которая играла главную роль в сериале "Форс-мажоры", неожиданно для британцев, американцев, родственников и, наверное, самой себя стала девушкой, а впоследствии невестой завидного холостяка, члена королевской семьи – принца Гарри.



Меган Маркл / The Daily Mail

Конечно, его поклонницы не смогли спокойно принять тот факт, что разведенная, более старшая, чем Гарри темнокожая американка станет частью правящей семьи Великобритании. Еще до женитьбы на Меган Маркл и внука Елизаветы II обвалился шквал критики, негативной информации и даже оскорблений. Поговаривали, что Ее Величество королева была против такого союза, однако принц Гарри настоял на своем и получил желаемый брак с дамой своего сердца – непокорной, упрямой, самоствердженой женщиной с феминистическими взглядами – Меган Маркл.

Чем Меган Маркл опередила Кейт Миддлтон сразу после прихода в королевскую семью?

Новообразованной паре удалось нарушить одно очень важное правило еще до объявления о помолвке. Впервые принц Гарри привез Меган Маркл в Букингемский дворц и представил ее своей семье задолго до официального заявления о свадьбе. Кейт Миддлтон познакомилась с будущей родственницей через несколько дней после своего дня рождения, в январе 2017 года.

Строгие правила значительно смягчились для американской актрисы афроамериканского происхождения, ведь герцогиня Кембриджская имела честь посетить резиденцию монарха и познакомиться с представителями королевской семьи лишь после помолвки с Уильямом. А до этого терпеливая британка встречались со старшим внуком Елизаветы II целых 7 лет. Согласитесь, это значительно больше, чем длился роман принца Гарри и Меган Маркл, ведь об их отношениях пресса узнала лишь в октябре 2016 года.

А сразу после объявления о помолвке, которое состоялось 27 ноября 2017 года, Меган Маркл провела свое первое Рождество в кругу новых будущих родственников, а также посетила праздничную службу вместе с Елизаветой II и другими членами королевской семьи.



Первое Рождество Меган Маркл в королевской семье / MSN

По словам принца Гарри, его будущая жена отлично влилась в большую королевскую семью.

Моя семья была рада ее видеть. Меган все очень понравилось. Правда, перед этим мне пришлось рассказать ей об огромном количестве наших традиций. Вместе мы отлично провели время, пытаясь успокоить детей моего брата. Меган очень нравятся мои родные, их первая встреча была фантастической,

– сказал принц Гарри о Меган Маркл о ее первом Рождестве в Букингемском дворце.

В то время фанаты и не подозревали, что в сети появятся слухи о недоразумении или еще хуже – вражде своих королевских любимцев. Тем более, в день помолвки принца Гарри с бывшей актрисой Меган Маркл принц Уильям и Кейт Миддлтон публично поздравили их искренними словами на твиттер-странице Кенсингтонского дворца.

The Duke and Duchess of Cambridge said of the engagement:

'We are very excited for Harry and Meghan. It has been wonderful getting to

know Meghan and to see how happy she and Harry are together.' — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) November 27, 2017

Что могло стать причиной разлада между герцогинями?

Вполне вероятно, что присутствие Меган на всех семейных праздниках также стало причиной тайной обиды Кейт за несправедливость к герцогиням, которые оказались в почти одинаковых условиях. Поэтому, после прихода Меган Маркл в королевскую семью, жены самых известных принцев со всего мира начали по-особенному, тайно бороться за титул лучшей невестки монаршей семьи. Тем более, экзотическая красавица имела немало шансов стать самой обсуждаемой персоной в традиционной светлокожей британской семьи.

Существует версия, что причиной разлада между герцогинями стал значительно более высший статус Кейт Миддлтон над Меган Маркл. Ни для кого не секрет, что герцогиню Кембриджскую тайком называют женой будущего короля, ведь именно принц Уильям может стать следующим правителем великой империи, если его отец, Чарльз, откажется от короны.



Кейт Миддлтон / EOnline

А именно поэтому, чтобы показать себя как не менее влиятельную личность, Меган Маркл по-своему, "по-феминистически", начала проявлять себя в королевской семье. Она отлично использовала навыки голливудской звезды, чтобы блистательно подняться на консервативный олимп Объединенного Королевства.

Первое, о чем заговорили в СМИ – к алтарю Меган Маркл поведет мать, а не отец, как принято в Британии, ведь ее папа, Томас Маркл, называл себя абсолютно непубличным человеком. А как позже оказалось, он был негативно настроен против брака своей дочери с британским принцем.

Второе, что обеспечило восходящей "принцессе" быть в центре внимания – выход в свет в "кежуальных" образах. Будущая жена принца Гарри понемногу меняла свой стиль, однако комфортно для себя игнорировала запреты относительно дресс-кода, надевая, например, черные total look. А, как известно, представителям монаршей семьи разрешается надевать черную одежду только на траурные события, но точно не на выход к публике. Из-за непослушания Меган Маркл относительно королевского гардероба ее все чаще стали сравнивать с принцессой Дианой, что не могло не льстить Меган.



Меган Маркл в черном образе / Getty Images

Из-за подготовки к свадьбе, несвойственной королевским персонам поведения и нарушения традиций, принц Гарри и Меган Маркл затмили всех своих родственников, заполонив заголовки мировых таблоидов. Однако, несмотря на недоразумения в семье со стороны отца Меган, о которых еще не знали фанаты и пресса, влюбленные совершали публичные выходы и приветливо улыбались поклонникам. А за месяц до пышного празднования родственники звезды "Форс-мажоров" приготовили им неожиданный "сюрприз".

Отец будущей герцогини Томас Маркл и ее сестра Саманта взялись поливать грязью свою родственницу, называя ее меркантильной, и винить в корыстных целях.

Мол, у Меган целью разве что выйти замуж за принца, но это точно не искренняя любовь к Гарри. Вполне вероятно, что такие заявления также сыграли свою роль в отношении герцогов Кембриджских к будущей супружеской паре.



Кейт Миддлтон и Меган Маркл / InToday

Скандальные слухи о Меган в прессе распространялись, как грибы после дождя, а Кейт Миддлтон тем временем не прекращала демонстрировать свое совершенство, повиновение правилам и желанную идиллию в семье.

Важным жестом в становлении их всех как одной монаршей семьи стало заявление пресс-секретаря Елизаветы II. Вместо того, чтобы опровергнуть слухи о разном отношении Ее Величества к невесткам, он объяснил, почему именно королева выделяет избранницу принца Уияльма. По его словам, королева Великобритании называет Кейт Миддлтон "любимой и достойной любви" только за то, что и коренная британка и родилась в британской зажиточной семье.

Не сомневаемся, что после такого заявления даже святая невестка изрядно возмутилась бы, что уж говорить о норове и стержне Меган Маркл.



Меган Маркл / TheGrio

Несмотря на скандальные заявления родственников Меган со стороны отца, а также громкие объяснения представителя Елизаветы II, принц Гарри и Меган Маркл отпраздновали свадьбу, помощниками невесты на котором были маленькие принцесса Шарлотта и принц Джордж.



Помощники Меган Маркл на ее свадьбе с принцем Гарри / Good Morning America

После того, как звезда сериала "Форс-мажоры" официально стала женой британского наследника престола, соблюдать королевские правила она начала еще реже. К примеру, обнаженные ноги на параде, открытые плечи в платье или невероятно большие траты на гардероб стали привычным делом для нее.

Выходы Меган Маркл описывали, как самые стильные среди всех других представителей семьи, тогда как стиль Кейт Миддлтон называли консервативным. Вероятно, именно это побудило жену принца Уильяма уволить своего стилиста и начать сотрудничать с экс-редактором британского Vogue. И после появления Вирджинии Чедвик-Хили в жизни Кейт ее гардероб заиграл новыми красками. Королевские критики не исключают, что Кэтрин захотела изменить свой стиль, чтобы не проигрывать "новой принцессе", которая внесла ноты американского шика в британский традиционализм.



Обновлениный стиль Кейт Миддлтон / Elle

Около полугода в западных СМИ не было скандальных новостей о новоиспеченной супружеской паре, кроме платных интервью, которые давал отец Меган Маркл. А уже незадолго после заявления о беременности жены принца Гарри таблоиды начали писать о недоразумении между семьями внуков Елизаветы II.

В ноябре в прессу просочились слухи о переезде принца Гарри и Меган Маркл. Сначала СМИ писали, что супруги хотели перебраться в Фрогмор-гауссу, однако позже передумали из-за нежелания становиться близкими соседями с герцогами Кембриджскими. В конце ноября издание The Sun написало о разногласиях между братьями и их женами, аргументируя это отдалением и разными взглядами на жизнь.

Позже инсайдеры рассекретили, что не только переездом удивят фанатов герцоги Сассекскские, но и тем, что Рождество будут праздновать отдельно от Елизаветы II и других членов семьи. Однако на традиционной службе уже скандальные герцогини таки появились вместе. Позже специалист по жестам рассказала, что, несмотря на улыбки и мнимую искренность, Кейт и Меган были скованными и отчужденными.

Они ходят и жестикулируют, отражая друг друга. Кейт поднимает левую руку одновременно с Меган. Обе жестикулируют чрезмерно, чтобы показать, что у них продолжается беседа. Это выглядит неубедительно, видимо, они слишком сильно стараются,

– прокомментировала поведение герцогинь Джуди Джеймс.

А также в сети появилось видео, на котором заметно, как принц Уильям проигнорировал обращение Меган Маркл.

В начале января герцоги Сассекские не пришли на день рождения Кейт Миддлтон, а в конце месяца близкий друг принца Гарри дал откровенное интервью, в котором назвал молодых супругов "головной болью для всех".

С тех пор слухи о том, что Кейт и Меган не могут поделить любовь королевы, привязанность британцев и внимание СМИ, не прекращались. На защиту и оправдание герцогинь стала Сара Фергюсон – бывшая жена принца Эндрю. В своем обращении к поклонникам монаршей семьи она заявила, что в свое время ее и принцессу Диану тоже делали врагами, хотя, по ее словам, это было абсолютной ложью.

В очередной раз нарушив королевские правила, в феврале 2019 года Меган Маркл организовала американскую вечеринку, на которой ее близкие узнали пол ребенка. Не удивительно, что на веселом праздновании Кейт Миддлтон не порадовала своим присутствием. То ли герцогиня таким образом отблагодарила Меган за игнорирование ее дня рождения, то ли в очередной раз проявила послушание Елизавете II – неизвестно. Позже в сети писали, что на эту дату герцоги Кембриджские запланировали отдых на горнолыжном курорте.

В апреле 2019 года герцоги Сассекские создали свою страницу в социальной сети Instagram, а на аккаунте Кенсингтонского дворца главное фото сменилось на семейный кадр герцогов Кембриджских. Это стало ярким доказательством того, что теперь они две отдельные семьи и между ними остается все меньше общего.

В мае 2019 года Меган Маркл родила первенца. Эта радостная новость из жизни герцогов Сассекских в очередной раз стала первоочередной в западных таблоидах. Однако, несмотря на внимание СМИ, принц Гарри с женой мечтали переехать в США, чтобы не находиться в тени принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Королевский комментатор Роб Шутер заявил, что "Меган не из тех девушек, которые радуются второму месту".

А в конце июня две самые влиятельные королевские семьи в очередной раз удивили фанатов – Кейт и Уильям отделили Гарри и Меган от своего благотворительного фонда. Дело в том, что после свадьбы с внуком Елизаветы бывшая актриса поспешно взялась за выполнение обязанностей королевского патрона и начала сотрудничать со многими благотворительными организациями. Вероятно, такой жест был сделан для того, чтобы каждый отвечал за свои достижения и не делил признание от британцев.

В июле 2019 года принц Гарри сделал громкое заявление относительно рождения детей в их с Меган Маркл семье. Он заверил, что их будет максимум двое, потому что они заботятся о планете и не хотят, чтобы она была перенаселена. После этого таблоиды взорвались предположениями, что обращение герцога Сассекского было адресовано к брату Уильяму и его жене, ведь у них уже растет трое детей и вполне вероятно, что они думают еще о четвертом наследнике.



Меган Маркл и принц Гарри / Hello

После этого на каникулы в Шотландию к Елизавете II две королевские семьи отправились порознь. Поговаривают, что Кейт Миддлтон перенесла отдых, чтобы не пересекаться с Меган Маркл. А в августе 2019 года герцогини громко посоревновались и в скромности.

Дело в том, что Элтон Джон пригласил в гости герцогов Сассекских, и те отправились в Ниццу на частной джете. После этого их накрыла волна критики, мол, так заботятся о планете, совершающие рейсы, которые вредят экологии. Через несколько недель принц Уильям и Кейт Миддлтон отдали предпочтение бюджетным билетам во время путешествия. Совпадение или очередная возможность доказать свое совершенство? Об этом знают только герцоги Кембриджские.



Кейт Миддлтони принц Уильям / AOL.com

На тропах Кейт и Уильяма, которые пересекаются с дорогами Меган и Гарри и сходятся в один королевский путь, было немало неоднозначных жестов в отношении друг друга. Как минимум, вышеперечисленные факты могут побудить верить в вероятные конфликты между британскими любимцами. Однако они все же остаются публичными личностями и им приходится демонстрировать, как минимум, уважение друг к другу.

То, что Меган обожает внимание – несосмненно правда, однако удастся ли ей побороть чрезмерную придирчивость местных СМИ – покажет время. То, что Кейт готовится к престолу и не подводит Елизавету II, за что стала ее любимицей – понятно и очевидно. Однако, как будут складываться обстоятельства в монаршей семье после того, как герцог Кембриджский станет королем, а Кейт женой правителя могущественной империи – мы сможем увидеть лишь впоследствии, а пока следим за ходом событий в не такой уж и идеальной королевской семье Великобритании.