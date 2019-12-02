"Холодное сердце 2" установило очередной рекорд в прокате: подробности

Мультфильм "Холодное сердце 2" продолжает покорять сердца фанатов анимационных лент, несмотря на неожиданную скандальность ленты. Так, творение Disney вновь возглавило рейтинг самых кассовых картин, собрав более 738 миллионов долларов.

Премьера второй части "Холодного сердце " в мире состоялась 22 ноября 2019 года. Сразу же после первого уикенда иностранный бокс-офис сообщил, что мультфильм собрал рекордную сумму денег, обогнав немало анимационных картин.

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Через 10 дней после проката мультфильм "Холодное сердце 2" продолжает бить кассовые рекорды. Так, на сайте издания Deadline сообщается, что в течение Дня благодарения, который на днях отмечали в США, картина собрала 124 миллиона долларов, таким образом превзойдя результат "Голодных игр 2". Фильм "Голодные игры: И вспыхнет пламя" вышел в прокат в ноябре 2013 года и продолжался почти месяц. Именно тогда в День благодарения картина собрала сумму в 109 миллионов долларов.

Общие кассовые сборы "Холодного сердца 2" составляют более 738 миллионов долларов. Добавим, что результат нашумевшего фильма "Джокер" за 6 недель составил 957 миллионов долларов. Вполне вероятно, что мультфильм от Disney превзойдет драматический триллер.

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