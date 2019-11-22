Холодное сердце: где смотреть сказочную историю в Киеве

21 ноября в украинский прокат вышла вторая часть диснеевского мультфильма "Холодное сердце 2", снятого по мотивам известной сказки Ханса Кристиана Андерсена "Снежная Королева". В течение двух недель посмотреть анимационную историю можно будет во всех кинотеатрах страны, а уже в январе Disney представит свое шоу в Киеве и на коньках. Рассказываем детали будущих спектаклей.

Работа над обеими частями "Холодного сердца" длилась несколько лет. Все потому, что Disney супер ответственно относится ко всему, что представляет зрителям. Для того, чтобы снежная магия была воссоздана в фильме максимально реалистично, аниматорам, работавшим над мультфильмом, пришлось взять курс по метеорологии, а чтобы создать Свена – несколько дней наблюдать за живым оленем.

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Успех сопровождает "Холодное сердце" с самого старта. Это – самый успешный полнометражный мультфильм за все время существования Disney. У него: две премии Оскар, Золотой глобус, пять премий Энни, премии BAFTA и Сатурн, несколько наград от Гильдии киноактеров США (SAG) и др.

Только трейлер к "Холодному сердцу 2" за первые сутки посмотрели зрители со всего мира более 116 миллионов раз. Поэтому ожидается, что и в прокате цифры будут впечатляющими.

Холодное сердце 2: смотреть трейлер мультфильма онлайн

Disney On Ice – уникальное оригинальное шоу компании Disney, во время которого увидеть "Холодное сердце" можно на лучшем полотне – на льду. Театрализованное шоу на коньках – это спектакль, в котором задействованы более 50 профессиональных фигуристов. Его постановкой для Disney занимается еще один мировой гигант по созданию семейных и развлекательных шоу – компания Feld Entertainment Inc. Ее представления уже увидели в 75 странах на шести континентах. А вот в Киев этой зимой Disney приедет впервые.



Шоу Disney On Ice в Украине

Декорации "Холодного сердца" на льду создавал Стив Басс – многократный обладатель премии Эмми. Поэтому шоу обещает абсолютное погружение в сказку. Зрители в буквальном смысле чувствуют себя неотделимой частью истории. Вместе с героями они проходят сквозь большие снежные горы, наблюдают зрелищные спецэффекты и фейерверки прямо посреди ледовой арены. Отдельного внимания заслуживают и костюмы сказочных героев, смотреть на них не менее интересно, чем следить за трюками. Дизайнер шоу Грегори А. Поплик – автор нарядов для лучших бродвейских шоу, потому удивлять умеет.



Шоу Disney On Ice в Украине

Принцессы Disney, король Лев, Микки и Минни Маус, рыбка Немо и другие персонажи мультфильмов также выйдут на лед. Как и все диснеевские сказки, шоу Disney On Ice – музыкальное представление. Во время него можно будет увидеть немало музыкальных номеров и услышать не менее 30 любимых песен из мультфильмов Disney.



Шоу Disney On Ice в Украине

Посмотреть "Холодное сердце 2" (Frozen 2) в кинотеатрах Украины можно с 21 ноября 2019 года. А в 2020 году во Дворце спорта с 3 по 6 января историю принцесс можно будет увидеть и на льду. Во время европейских гастролей оригинальное шоу Disney On Ice покажут в Киеве, всего на столицу ждет 11 спектаклей.

Билеты на Disney On Ice: 299-999 гривен.