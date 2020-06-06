Уже этой осенью стартует новый формат реалити-шоу "Холостячка", главной героиней которого стала 30-летняя актриса Ксения Мишина. Звезда призналась, что верит в любовь на проекте и назвала черты, которые должны быть у мужчины ее мечты.

Для сайта "СТБ" Ксения Мишина призналась, что построить счастливые отношения с мужчинами ей мешала актерская карьера, ведь часто ее воспринимали как героиню кино или театра. Знаменитость надеется, что среди участников шоу "Холостячка" найдется тот претендент на ее сердце, который не только с пониманием отнесется к ее профессии, но и будет всячески поддерживать и способствовать успехам.

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Какого мужчину хочет видеть рядом с собой Ксения Мишина?

Актриса призналась, что ее будущий избранник в первую очередь должен быть самодостаточным и уверенным в себе. Она хочет видеть рядом с собой доброго, спокойного, сильного, ответственного мужчину, который развивается сам и будет поддерживать карьерный рост Ксении. Она не стала кривить душой и скрывать, что внешность для нее не менее важна, однако в первую очередь она обратит внимание на улыбку.

Первый, на кого я обращу внимание, это мужчина с красивой улыбкой. И, конечно, для меня очень важно чувство юмора,

– рассекретила свои предпочтения Ксения Мишина.

Известно, что звезда – молодая мамочка. Она воспитывает 8-летнего сына Платона сама, ведь отношения с его папой завершились еще на восьмом месяце беременности. Несмотря на то, что мальчик рос безотцовской заботы, Мишина не ищет отца своему сыну. Она вполне самостоятельный человек, которая реализовалась и хочет встретить любовь всей своей жизни.

Напомним, что во время пост-шоу "Холостяка-10" продюсеры проекта анонсировали новый формат популярного реалити-шоу "Холостячка", который выйдет в эфир уже осенью на телеканале "СТБ". Сейчас кастинг для мужчин только продолжается, но главная героиня Ксения Мишина вызвала настоящий резонанс в сети. Как признается ведущий шоу Григорий Решетник, его сразу же после анонса засыпали сообщениями в социальных сетях мужчины из Украины и из-за рубежа.