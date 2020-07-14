Украинская актриса уже осенью появится на экранах в роли главной героини проекта "Холостячка". Ксения Мишина призналась, что решилась строить свои отношения под прицелом камер, ведь верит, что любовь можно найти и на реалити-шоу. Она уверяет, что не будет играть и будет оставаться искренней.

Победительница "Танцев со звездами" имеет большой опыт работы перед камерами. Однако участие в проекте "Холостячка" стала для Ксении Мишиной настоящим вызовом. На личной странице в инстаграме она призналась, что волнуется перед стартом романтического шоу, однако настроена встретить любовь всей своей жизни именно там.

Читайте также Ксения Мишина рассказала, как отреагировал сын на ее участие в проекте "Холостячка"

Актриса подчеркнула, что множество супружеских пар формируются на съемочной площадке, что ярко доказывает украинский шоу-бизнес. Любовь находят и в офисах, клубах, во время путешествий, поэтому реалити-шоу – отличная возможность построить счастливые отношения.

Ксения Мишина несмотря на скептическое отношение многих поклонников уверяет, что будет настоящей и искренней, ведь проект "Холостячка" появился в ее жизни в самый удачный момент. Если раньше звезда полностью отдавалась своей карьере, то теперь готова к новым серьезным отношениям. Как и любая девушка, она хочет чувствовать заботу и любовь любимого мужчины.

Впервые перед камерами я не стану играть, я буду искренней и максимально откровенной... Я буду жить этот проект. Я смело принимаю этот вызов, потому что мне уже очень хочется побыть слабой и нежной,

– подчеркнула Ксения Мишина.