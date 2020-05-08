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Холостяк 10 сезон 10 выпуск: кто из участниц покинул шоу в этом эфире

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Холостяк 10 сезон 10 выпуск кто ушел 08.05.2020 – смотреть онлайн
Холостяк 10 сезон 10 выпуск: кто покинул шоу / СТБ

10 выпуск 10 сезона "Холостяка" тоже не прошел без неожиданных деталей и интриг. После всех подробностей на знакомстве с родителями, холостяк Максим Михайлюк решил попрощаться еще с одной участницей шоу. Ей стала Кристина.

Так, в новом выпуске "Холостяк" 10 сезон шоу навсегда покинула 23-летняя Кристина.

Интересно! Холостяк 10 сезон 10 выпуск: знакомство Максима с родителями девушек и неожиданная церемония

Для Максима все окончательно стало понятно после того, как он в очередной раз уличил ее во лжи – она сказала, что подрезала свои волосы, однако на самом деле сняла нарощенные. Также она всегда подхалимничала к нему и не имела собственного мнения.

Что известно о Кристине? Мечтательная девушка сама с Донецкой области, сейчас работает детским аниматором. В свое время закончила Макеевский педагогический колледж. Также она занимается разработкой собственного проекта, а именно дизайном нижнего белья. В будущем мечтает открыть бутик нижнего белья. Интересуется психологией и медитацией.

ХолостякПопулярное шоу свиданий впервые появилось в марте 2011 года и является украинской адаптацией американского проекта The Bachelor. Главным героем 10 сезона стал профессиональный Авиатор и владелец летной школы в Майами Максим Михайлюк.

В каждом выпуске главный герой устраивает свидания с красивыми участницами в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.

Автор: Мария Бондар
Теги: Новости Украины Холостяк 10 сезон смотреть онлайн LifeStyle
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