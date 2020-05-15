Холостяк 10 сезон 11 выпуск: кто выбыл из проекта в шаге от суперфинала

Романтическое шоу "Холостяк" 10 сезон подходит к своему завершению и уже в 11 выпуске мы узнали, кто покинул проект. В шаге от финальной "битвы" конкуренток за сердце Максима Михайлюка шоу покинула Виктория.

В предпоследнем выпуске шоу "Холостяк" 10 сезон проект покинула 26-летняя Виктория. Следовательно, за победу будут бороться ожесточенные соперницы Даша и Дана.

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Виктория в 11 выпуске имела возможность познакомиться с родителями Максима в Одессе и увидеть первый аэродром, на котором холостяк начинал карьеру пилота. На ужине с родными Макса Виктория, как всегда, много говорила и показывала себя только с положительной стороны. На вопрос друга Максима, может ли она назвать какие-то свои недостатки, она лишь назвала чрезмерную пунктуальность, которую все же превратила в "плюс". Родители холостяка в 11 выпуске признались ему, что она пытается во всем всем понравиться, но ведет себя не слишком честно и откровенно. Виктория стала единственной из трех финалисток, о которой остались столь неоднозначные впечатления у родителей Максима Михайлюка.

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Несмотря на ее хозяйственность и умение поддержать веселый разговор, холостяк прислушался к родителям и подтвердил собственные сомнения, что им нет дороги в совместное будущее. Затем он попрощался с Викторией навсегда в проекте "Холостяк".

Холостяк 10 сезон 11 выпуск: смотрите видео онлайн (видео появится позже)

ХолостякЭто реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта The Bachelor.



Главным героем 10 сезона стал профессиональный авиатор и владелец летной школы в Майами Максим Михайлюк. До суперфинала шоу дошли всего две девушки – Дана и Даша, но только одна станет победительницей проекта и покорит сердце холостяка.