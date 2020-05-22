24 Канал Техно Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

Холостяк 10 сезон: кто победит в финале романтического шоу – опрос

- Читати новину українською
Дана и Даша в проекте "Холостяк" 10 сезон
Дана и Даша в проекте "Холостяк" 10 сезон / СТБ

Самый романтичный проект страны "Холостяк" 10 сезон на телеканале "СТБ" уже подходит к своему завершению. 22 мая все зрители шоу узнают, кто покорил сердце главного холостяка страны Максима Михайлюка – эксцентричная Дана Оханская или соблазнительница Даша Ульянова.

Главным героем проекта "Холостяк" 10 сезон стал пилот из Украины, который живет в США, – Максим Михайлюк. За напряженной работой мужчина так и не успел построить стабильные отношения с любимым ему человеком, поэтому он пришел на реалити-шоу, чтобы выбрать для себя ту, которая лучше всего его понимает.

Интересно Жизнь финалисток "Холостяка-10" до участия в проекте: фото

За его внимание и сердце от начала шоу боролись аж 25 девушек, только 15 из которых попали в выпуски программы. С приближением финала "Холостяка" напряжение между девушками и Максимом все больше росло, поэтому для окончательного выбора холостяк оставил лишь двух совершенно разных участниц – журналистку, модель и поэтессу Дану, и спортивную гимнастку Дашу. Дана родом из Житомирщины, а вот Даша – из Кривого Рога. Сам же Максим Михайлюк – из Одессы, и он уже даже знакомил девушек в родном городе со своими родителями.

О каждой из девушек у родителей остались разные впечатления, но главный выбор стоит за Максимом, который попытается лучше узнать о каждой из девушек на индивидуальных свиданиях в Барселоне, что зрители смогут увидеть уже в 12 выпуске "Холостяка" 22 мая. По вашему мнению, кого из них выберет для совместной жизни Максим?

 

 

Автор: Ульяна Журба
Теги: Новости Украины Опрос 24 Холостяк 10 сезон смотреть онлайн LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Самые интересные комедии Одесского кинофестиваля, которые доступны онлайн
сегодня , 12:59 Самые интересные комедии Одесского кинофестиваля, которые доступны онлайн
Єлизавета Герасимюк
День вышиванки: как украинская национальная одежда покорила мир
21 мая , 18:48 День вышиванки: как украинская национальная одежда покорила мир
Ірина Полицька
Где купить и с чем носить украинскую вышиванку: захватывающие фото образов
21 мая , 17:04 Где купить и с чем носить украинскую вышиванку: захватывающие фото образов
Юлія Гілей