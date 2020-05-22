Холостяк 10 сезон: кто победит в финале романтического шоу – опрос

Самый романтичный проект страны "Холостяк" 10 сезон на телеканале "СТБ" уже подходит к своему завершению. 22 мая все зрители шоу узнают, кто покорил сердце главного холостяка страны Максима Михайлюка – эксцентричная Дана Оханская или соблазнительница Даша Ульянова.

Главным героем проекта "Холостяк" 10 сезон стал пилот из Украины, который живет в США, – Максим Михайлюк. За напряженной работой мужчина так и не успел построить стабильные отношения с любимым ему человеком, поэтому он пришел на реалити-шоу, чтобы выбрать для себя ту, которая лучше всего его понимает.

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За его внимание и сердце от начала шоу боролись аж 25 девушек, только 15 из которых попали в выпуски программы. С приближением финала "Холостяка" напряжение между девушками и Максимом все больше росло, поэтому для окончательного выбора холостяк оставил лишь двух совершенно разных участниц – журналистку, модель и поэтессу Дану, и спортивную гимнастку Дашу. Дана родом из Житомирщины, а вот Даша – из Кривого Рога. Сам же Максим Михайлюк – из Одессы, и он уже даже знакомил девушек в родном городе со своими родителями.

О каждой из девушек у родителей остались разные впечатления, но главный выбор стоит за Максимом, который попытается лучше узнать о каждой из девушек на индивидуальных свиданиях в Барселоне, что зрители смогут увидеть уже в 12 выпуске "Холостяка" 22 мая. По вашему мнению, кого из них выберет для совместной жизни Максим?