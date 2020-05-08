Холостяк 10 сезон 10 выпуск: знакомство Максима с родителями девушек и неожиданная церемония

Популярное шоу "Холостяк" 10 сезон идет к финишной прямой – уже через две недели состоится долгожданный финал. Поэтому в 10 выпуске проекта девушки стали еще большими соперницами друг другу, которые отчаянно борются за сердце своего желанного мужчины – Максима Михайлюка.

В шоу "Холостяк" 10 сезон теперь осталось только четыре девушки, которые еще с большей настойчивостью борются за Максима. В начале этого эфира в шоу девушки рассказали истории из собственного детства. Поэтому Максим решил изменить правила программы и пригласил на встречу мам участниц.

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Знакомство с родителями

Этот выпуск особенный – Максим познакомился с родителями девушек. Однако не все прошло "гладко", Холостяк узнал много интересных историй от мамы каждой девушки. Так, сначала женщины решили не признаваться, кто чья мама, поэтому Максим угадывал. Это было очень весело и интересно, ведь он даже перепутал некоторых родителей девушек.

Максим рассказал, что хочет приготовить для участниц идеальные свидания и попросил, чтобы мамы дали несколько советов и помогли ему с идеями.

Сначала Максим решил индивидуально поговорить с мамой Даши. Женщина сказала, что ее дочь – разноплановый человек и предложила на свидании научить Дашу ездить на автомобиле. После этого они говорили о семье Холостяка и его будущей модели отношений.

Далее Максим пригласил на индивидуальную встречу маму Кристины. Женщина сразу начала задавать ему множество вопросы, которые быстро наскучили мужчине. А потом рассказала, какой ее дочь была в детстве и предложила Максиму идеальное свидание с Кристиной, на ее взгляд: много мороженого и дети.

Следующей на индивидуальную беседу ушла мама Виктории, которая сразу спросила у него о своей дочери, а потом рассказала Максиму интересные детали о Виктории, но оказалось, что она не так хорошо знает ее. Что касается свидания, то женщина предложила сводить ее на танцы.

Последней говорить с Максимом пошла мама Даны. Женщина рассказала, что ее дочь очень творческая и имела много побед в школе и различных конкурсах. На вопрос Максима о свидании, мама Даны посоветовала приготовить для участницы фотосессию.

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Экстремальное свидание с Дашей и встреча с родителями

Максим пригласил Дашу на свидание в ее родной город – Кривой Рог. Холостяк одолжил машину у родителей Даши и решил прислушаться к совету ее мамы и научить участницу водить автомобиль. Максим рассказал ей основные правила, пара много смеялась и общалась. У Даши хорошо получалось водить, поэтому мужчина ее хвалил.

После этого к паре присоединился отец. Мужчина рассказал, что впервые знакомится с парнем дочери. Папа захотел проверить, действительно ли Даша научилась водить, при этом они много говорили с Максимом. Затем они все вместе решили поехать в гости к родителям девушки.

Они много общались, говорили о Даше и даже пили алкоголь. Отец рассказал об отношениях с женой и много историй о дочери, а также узнавал больше о Максиме. Потом с Холостяком пошли говорить братья Даши. В конце вечера Максим и Даша уехали от родных, чтобы провести время вдвоем. Мужчина признался, что ему понравилась семья девушки. Они много говорили, целовались и обнимались. Девушка даже признала, что влюбилась в него.

Свидание с Викторией и знакомство с ее родителями

Максим и Виктория поехали в Полтаву, где девушка провела экскурсию по достопримечательным местам. После этого Холостяк пригласил участницу на танцы, как предлагала мама Виктории. Пара должна была станцевать кизомбо – страстный танец, и им было очень весело. После этого они поцеловались и решили прогуляться.

Далее Максим должен был встретиться с родителями Виктории в ресторане. Они все много общались и узнавали больше друг о друге. Родители Виктории принесли детские фотографии девушки и рассказывали истории о ней. Семье принесли полтавские галушки, в которых были записки с вопросами. Так, Виктория знала ответы на все и потом выяснилось, что она их знала. После этого на индивидуальный разговор с Максимом пошел папа. Он спрашивал об отношении Холостяка к девушке и рассказал о ней интересные детали. Затем Максим и Виктория решили уединиться, но общение не очень получилось.

Свидание с Даной и ее родителями

Сначала пара пошла на фотосессию, как это советовала мама Даны. Максим фотографировал девушку, что им двоим очень понравилось. Потом они начали фотографироваться вместе и целоваться.

Впоследствии пара пошла на встречу с родителями Даны, которые по ней очень соскучились. Они пили вино, говорили и весело проводили время с родственниками. Семья рассказала интересные факты из жизни девушки и узнали больше о Максиме. После этого отец Даны решил поговорить с Холостяком лично.

Вечером пара уединилась, они много целовались и говорили о жизни и детстве Даны. Участница шоу даже рассказала, как она попала в модельную сферу, и даже призналась, что он ей нравится.

Свидание с Кристиной и ее родителями

Пара встретилась в детском парке профессий, где должна была весело провести время с детьми. Пара должна была вместе с малышами делать пакеты для подарков. Дети поделились собственными секретами с ними и делали аппликации.

После этого Кристина и Максим поехали встречаться с родителями девушки. Семья Кристины приготовила блиц-вопрос для пары, чтобы больше узнать о них. Однако оказалось, что участница почти ничего не знает о Холостяке. Затем они смотрели детские фотографии Кристины. Максим также поговорил с отчимом девушки и узнал о ней много нового.

Далее Максим и Кристина решили поехать к ней домой. Девушка спросила о прошедшей церемонии роз, когда ей кое-что не понравилось. В общем, разговор получился не очень приятным и странным.

Неожиданная церемония роз

Перед церемонией Холостяка ждало неожиданное преображение Кристины. Девушка решила кардинально сменить имидж и появилась на церемонии – с короткой прической. Поэтому Максим решил с ней поговорить на индивидуальной беседе, где уличил ее во лжи.

Однако сама церемония вручения роз прошла неожиданно. Сначала Максим решил спросить у девушек, насколько они откровенные и целенаправленные.

Так, первой розу получила Даша, после нее – Дана. Когда он позвал Викторию, он загадал ей загадку, а потом сказал ей самой взять последнюю розу. Итак, проект покидает Кристина.