Холостяк 10 сезон 11 выпуск: как прошли напряженные знакомства девушек с родителями Максима

Грандиозный проект "Холостяк" 10 сезон уже подходит к суперфиналу и в 11 выпуске зрители смогли увидеть знакомство Вики, Даши и Даны с родителями самого желанного холостяка страны. Новый выпуск был крайне напряженным, поэтому узнайте, что особого случилось 15 мая.

В шоу "Холостяк" 10 сезон за сердце Максима Михайлюка остались бороться Виктория, Дана и Даша, но кто из них получит наиболее положительную оценку от родителей холостяка – читайте на сайте 24 канала.

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Девушки уже познакомили Максима со своими родителями. Поэтому, во время этого выпуска холостяк должен познакомить их со своими родными. Но прежде чем встретиться с семьей, он должен был провести время с каждой участницей в родном городе, пообщавшись тет-а-тет.

Знакомство Даны с родителями Максима

Сначала Максим встретился с Даной на берегу моря в Одессе, это было очень романтично и красиво. Во время разговора Максим рассказал, что с 14 лет работал на разных работах, в том числе и именно на этом пляже официантом. Зато Дана призналась, что тоже занималась "бизнесом", но необычным способом – работала не одна, а руководила людьми уже в 10 лет. Затем пара прогулялась и, увидев на берегу женщину с собаками, решили поиграть с животными.

Далее они поехали знакомиться с родителями Максима – Ларисой и Андреем. Дана подарила им подарки – оберег и булаву, ведь его родные живут в Канаде уже несколько лет. Это очень понравилось родителям холостяка. Папа Максима начал сразу задавать вопросы Дане, а затем даже решил поговорить с ней лично. Он хотел узнать больше о девушке и ее отношении к Максиму и этому проекту "Холостяк", поэтому задавал ей интересные вопросы.

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Общение с отцом прошло хорошо и результатом были довольны как Дана, так и отец Максима. Кроме индивидуального общения в 11 выпуске "Холостяка" родители Макса показали Дане детские фотографии Максима, чем участница проекта была очень тронута. Как рассказал холостяк, у него еще есть младшая сестра, которую он очень любит, но она, к сожалению, не могла приехать на встречу с Даной, потому что недавно впервые стала мамой в Торонто, Канада. Позже на индивидуальную беседу Дана пошла с мамой, где те хорошо поговорили между собой, но мама Макса убеждена, что хоть и девушка, возможно, готова к отношениям, но точно еще не готова к детям и семье. Сам Максим остался доволен от встречи Даны и родителей.

Знакомство Вики с родителями

Первая часть встречи в 11 выпуске Максима и Виктории состоялась в одесском аэропорту, где начался путь холостяка к осуществлению его мечты стать пилотом. Мужчина решил провести ее знаковыми местами аэропорта и неожиданно ей подарил подвеску на руку с кулоном в форме боинга. Для пары родной аэропорт Максима сделал сюрприз и пригласил их с Викой в ​​VIP-ложу, где те насладились чашкой кофе.

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После этого пара отправилась на встречу с родителями Максима, а также с другом холостяка Ярославом. Вика подарила маме Ларисе цветы и сразу назвала ее "мамуличкой", что несколько напугало женщину. Чтобы сразу произвести хорошее впечатление, она принесла для Максима торт Фанел-кейк (Муравейник), чем поразила как родителей, так и холостяка, поскольку это его любимый десерт с детства. Первый на индивидуальную встречу позвал друг Максима, где, по его словам, он не услышал ни одного конструктива от Вики. Затем на разговор пошла мама, которая нашла общие точки зрения с девушкой, а вот отец Максима тщательно подбирал вопросы Виктории, чтобы лучше ее узнать. В общем, о девушке у всех осталось неоднозначное впечатление.

Знакомство Даши с родителями

Романтическое свидание Даши с Максом началось со стадиона ФК "Черноморец" в Одессе, куда привел девушку с завязанными глазами друг холостяка – Антон. Сюрприз стал неожиданностью для Даши и она была невероятно рада такой встречи. Стоит добавить, что именно там состоялось первое знакомство родителей Даши, несмотря на то, что они из Кривого Рога. Посреди стадиона Максим устроил девушке романтический обед, где они наслаждались компанией друг друга.

Позже пара в шоу "Холостяк" отправилась на встречу с родителями и этим же другом Антоном, где все смогли узнать друг о друге лучше. Даша произвела положительное и хорошее впечатление на всех, и все почти в один голос сказали, что девушка очень открытая, "простая душой" и несколько скромная, поэтому они считают, что ей стоит больше полюбить себя.

Церемония роз

Предпоследняя церемония роз в 11 выпуске была особенно напряженной. Несмотря на роскошные образы у девушек, Максим был очень взволнованным и сосредоточенным. Он признался, что ему сделать выбор было очень сложно, ведь к каждой из девушек он очень привязался. Но он принял во внимание слова родителей и друзей, и все же сделал выбор.

Первую розу Максим решил дать Даше, поскольку о ней родители остались лучшего мнения, и сам холостяк имеет особые чувства к девушке. Вторую заветную розу получила Дана, а Виктория оставила проект навсегда в шаге от суперфинала "Холостяка".

Холостяк 10 сезон 11 выпуск: смотрите видео онлайн (видео появится позже)​

ХолостякЭто реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта The Bachelor.

Главным героем 10 сезона стал профессиональный авиатор и владелец летной школы в Майами Максим Михайлюк. В финал шоу прошли всего три девушки – Вика, Дана и Даша, только одна из которых станет победительницей проекта и покорит сердце холостяка.Д