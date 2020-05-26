"Холостяк" с 7 сезона Дмитрий Черкасов снялся в романтической фотосессии с женой

Главный герой шоу "Холостяк-7" и пловец Дмитрий Черкасов сегодня, 26 мая, празднует свой день рождения. Мужчине исполнилось 33 года и по случаю праздника его любимая жена Александра обнародовала общие фотографии с волшебной фотосессии.

Новая фотоистория звезды "Холостяка" и Александры состоялась два дня назад за Киевом, где пара вместе с помощниками отправилась на красивую локацию посреди леса. Муж с женой одели стильные образы, которые гармонировали между собой, а для эффектности съемки они взяли белый скутер. Кроме видео с бэкстейджа фотосессии, женщина оставила на своей инстаграм-странице нежное поздравление с днем ​​рождения своего любимого.

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"Любимый, ты самый главный человек во всей Вселенной для нашей семьи, ты наш тыл и в то же время самое доброе сердце, ты – муж, ты – отец, ты – чемпион! Ты – человек, которым можно гордиться и ставить в пример! Ты – мой муж. Будем счастливы в этот день, как и во все 365. Я люблю тебя, с днем ​​рождения", – поздравила Александра.

В своем инстаграме Дмитрий Черкасов также поделился одним кадром с фотосессии, где пошутил, что 33-летие называет "возрастом Христа". Мужчина от всего сердца поблагодарил всех за слова поздравлений.

Вот они – мои 33. Как я говорю своей жене – возраст Христа! За день до того ко мне пришли мысли, а чего я достиг в эти годы. В целом жизнью я доволен: достижения в спорте, семья, ребенок – Марк! Надеюсь, в дальнейшем не подведу своих детей, свою жену, свои цели и не потеряю себя!

– написал в сети бывший "холостяк".

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Что известно о романе Дмитрия Черкасова и Александры?

Герой седьмого сезона шоу "Холостяк" в 2016 году Дмитрий Черкасов так и не смог построить счастливых отношений с победительницей проекта Лидой Немченко. Но участие в шоу помогло ему найти настоящую любовь. Девушка Александра была восхищена мужчиной, поэтому решилась ему написать в инстаграме, после чего получила ответ. Уже через месяц они впервые встретились. Так и начался их роман. 22 сентября 2018 года пара поженилась, а 4 февраля 2019 года Дмитрий и Александра стали родителями сына Марка.