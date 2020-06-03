За романтическим шоу "Холостяк-10" наблюдали тысячи украинцев. Поэтому признание главного героя Максима Михайлюка об интимных отношениях на проекте стало настоящим шоком. После волны обсуждений "Холостяк" обратился к поклонникам.

Заявление Максима Михайлюка

На инстаграм-странице герой шоу "Холостяк-10" написал сообщение, в котором поблагодарил всех, кто поддерживал его на протяжении трансляции проекта и резонансного постшоу. Кроме этого, Максим Михайлюк извинился перед теми зрителями, которые разочаровались после его признания об интиме с одной из участниц.

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"Я искренне хотел оставить все, как есть, и жить дальше. Но чувствую, что у меня появился определенный долг перед вами... Еще раз хочу сказать вам спасибо. Извините, если не оправдал чьих-то ожиданий, не выбрал понравившуюся вам участницу, что-то сделал или не сделал. Но только я отвечаю за все свои решения и действия. Честно, я не хочу этого хайпа, как хотят другие. И как видите, не все так плохо у всех. Я бы даже сказал, очень хорошо", – обратился к поклонникам Максим Михайлюк.

Он решил не рассекречивать имя красавицы, которая помешала построению отношений с победительницей шоу Дашей Ульяновой. Максим Михайлюк заверил, что никогда "не будет выносить грязь из избы, участвовать в сплетнях и кого-то обсуждать".

Что известно о секс-скандале

После финала 10 сезона "Холостяка", который отгремел 22 мая, все зрители надеялись что история Никиты Добрынина и Даши Квитковой повторится. Однако Максим Михайлюк не смог построить счастливые отношения с победительницей шоу Дашей Ульяновой. После завершения проекта он признался, что у него были интимные отношения с одной из участниц во время съемок. Ее имя главный герой решил не рассекречивать. Такую информацию Даша восприняла как предательство, поэтому пара рассталась.

Максим Михайлюк впоследствии пояснил, что у него была своя история с каждой из девушек на проекте "Холостяк-10". Все участницы понимали условия съемок и конкуренцию, а также отсутствие каких-то обязательств от героя. Поэтому Максим понимал, что ситуация неприятная для Даши, однако не считал свое решение неправильным.

Сейчас, как уверяет Максим Михайлюк, его сердце свободно. Мужчина готов к серьезным отношениям и до сих пор ищет девушку, которая впоследствии станет его женой.