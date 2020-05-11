"Холостяк" Максим Михайлюк показал себя в юном возрасте вместе с мамой: архивное фото

Главный герой самого романтического шоу страны "Холостяк" Максим Михайлюк иногда рассказывает поклонникам о своей прошлой жизни. Он поделился архивным фото, где изображен с мамой.

За жизнью Максима Михайлюка наблюдает вся страна. Осталось две недели до того, как он назовет имя своей избранницы. Поклонникам проекта интересно узнавать подробности из прошлого "Холостяка" и участниц шоу, поэтому они иногда рассекречивают детали и распространяют фотографии. На личной странице в инстаграме Максим опубликовал кадр из прошлого.

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Макс обнародовал архивный снимок, на котором изображен в юности с мамой. Они сидят за столом в кафе, обнимаясь и мило улыбаясь в камеру. Видно, что Михайлюк похож на свою мать.

Максим одет в спортивный свитер и футболку, а его самая родная – в джинсовую куртку и кофту.



Максим Михайлюк с мамой / Instagram-Stories / @flymax305

Напомним, в проекте "Холостяк" остались Вика, Даша и Дана. Совсем скоро состоится долгожданный финал, где Максим сделает свой выбор.