24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

"Холостяк" Максим Михайлюк показал себя в юном возрасте вместе с мамой: архивное фото

- Читати новину українською
Максим Михайлюк
Максим Михайлюк / Instagram / @flymax305

Главный герой самого романтического шоу страны "Холостяк" Максим Михайлюк иногда рассказывает поклонникам о своей прошлой жизни. Он поделился архивным фото, где изображен с мамой.

За жизнью Максима Михайлюка наблюдает вся страна. Осталось две недели до того, как он назовет имя своей избранницы. Поклонникам проекта интересно узнавать подробности из прошлого "Холостяка" и участниц шоу, поэтому они иногда рассекречивают детали и распространяют фотографии. На личной странице в инстаграме Максим опубликовал кадр из прошлого.

Читайте также: "Холостяк" Максим Михайлюк: После прошлых отношений я потерял надежду на любовь

Макс обнародовал архивный снимок, на котором изображен в юности с мамой. Они сидят за столом в кафе, обнимаясь и мило улыбаясь в камеру. Видно, что Михайлюк похож на свою мать.

Максим одет в спортивный свитер и футболку, а его самая родная – в джинсовую куртку и кофту.

Максим Михайлюк
Максим Михайлюк с мамой / Instagram-Stories / @flymax305

Напомним, в проекте "Холостяк" остались Вика, Даша и Дана. Совсем скоро состоится долгожданный финал, где Максим сделает свой выбор.

Автор: Кристина Кобак
Теги: Холостяк 10 сезон смотреть онлайн LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
7 интересных фактов, которых вы не знали о Сальвадоре Дали
сегодня , 08:20 7 интересных фактов, которых вы не знали о Сальвадоре Дали
Наталія Печерська
8 новых украинских фильмов, которые можно легально смотреть онлайн
10 мая , 15:02 8 новых украинских фильмов, которые можно легально смотреть онлайн
Юлія Михайлова
День матери: 7 забавных фильмов для мам и о мамах
10 мая , 12:26 День матери: 7 забавных фильмов для мам и о мамах
Олена Левчук